Sức bật từ lao động sáng tạo

Trao thưởng thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ngay tại chuyền may

Những sáng kiến hiệu quả

Trước đây, đối với loại cúc áo có hai mặt đều nhẵn, công nhân phải phân loại bề mặt từng chiếc cúc rồi đặt thủ công vào máy. Một thao tác nhỏ nhưng tốn nhiều thời gian, lại dễ sai sót. Đầu năm 2025, sáng kiến “Hệ thống mắt dò kết hợp relay phân loại bề mặt cúc” được áp dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hệ thống cảm biến này nhận diện màu sắc, phân loại đúng mặt cúc, sắp xếp và cấp thẳng vào máy may. Không còn cảnh công nhân loay hoay xoay cúc, cũng chẳng còn lỗi may nhầm. Cả dây chuyền như được “cởi trói”.

“Ngày trước, phân biệt mặt trái, mặt phải của cúc áo là nỗi ám ảnh. Nhìn lâu hoa mắt, lắp nhầm thì sản phẩm bị lỗi, cả chuyền phải dừng lại chỉnh sửa. Nay có hệ thống mắt dò tự động, công nhân thuận lợi hơn rất nhiều”, chị Hoàng Thùy Trang, công nhân chuyền may chia sẻ.

Anh Võ Nhất Duy, Phòng Nghiên cứu phát triển, Chủ nhiệm sáng kiến “Hệ thống mắt dò kết hợp relay phân loại bề mặt cúc” cho biết: Đây là công nghệ hỗ trợ phân loại cúc dựa trên màu sắc, đặc biệt hữu ích cho những đơn hàng sử dụng loại cúc có hai mặt đều nhẵn, vốn rất khó phân biệt bằng mắt thường. Hệ thống mắt dò kết hợp thiết bị đóng ngắt và truyền tín hiệu điều khiển là một cải tiến mới, lần đầu tiên được áp dụng tại công ty. Công nghệ này sử dụng cảm biến màu sắc kết hợp với bộ điều khiển lập trình tự động để phân loại cúc hoàn toàn tự động, thay thế thao tác thủ công. Hệ thống có khả năng điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại cúc khác nhau, cho phép triển khai rộng rãi trong toàn nhà máy hoặc tại các đơn vị, đối tác khác trong ngành may mặc, giúp tối ưu chi phí đầu tư và đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất.

Nếu phân loại cúc từng là “nút thắt” thì kẹp móc treo lại là “điểm nghẽn” ở khâu hoàn thành. Trong may mặc, tỷ lệ sản phẩm cần gắn móc treo chiếm đến 65% tổng sản lượng. Trước đây, công nhân mất 8 giây để kẹp thủ công mỗi sản phẩm. Một ngày, hao phí nhân lực lên tới hàng chục người.

Với sáng kiến “Thiết bị cấp, mở kẹp móc treo tự động”, thời gian rút xuống còn 4 giây/sản phẩm. Năng suất gấp đôi: Từ 3.500 lên 7.000 sản phẩm/8 giờ. Tính ra, chỉ riêng một nhà máy có thể giảm được 3 lao động/ngày, tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng/năm.

Điều đáng nói, thiết bị này tận dụng lại xi lanh, đường hơi, thanh trượt từ các máy cũ, chi phí chế tạo rất thấp. Hiện sáng kiến này đang được ứng dụng tại 5 nhà máy may trực thuộc công ty.

Ngoài hai sáng kiến trên, tại Công ty CP Dệt may Huế còn có hàng trăm sáng kiến khác, từ cải tiến nhỏ trong thao tác, thiết bị cho đến những giải pháp công nghệ có quy mô lớn hơn. Điểm chung là đều giúp tiết kiệm chi phí, giảm hao phí nguyên liệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên “ngân hàng sáng kiến” phong phú, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, đứng vững trong bối cảnh ngành dệt may nhiều biến động như hiện nay.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận thưởng cuộc thi “Sáng kiến hay - Chia sẻ ngay” do Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế phát động

Tạo động lực

Ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” luôn được công ty và công đoàn coi trọng, tạo thành động lực thúc đẩy toàn thể đoàn viên, công nhân viên hăng hái tham gia. Từ những sáng kiến được áp dụng, giúp công ty tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Hậu, điều quan trọng nhất trong tổ chức phong trào là kịp thời động viên, khen thưởng để khích lệ tinh thần sáng tạo. Mỗi khi có sáng kiến mới, hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, người lao động sẽ được thưởng nóng ngay tại nhà máy; sau đó, sáng kiến được đưa vào xét chọn, tiếp tục khen thưởng trong quý và tổng kết năm. Cách làm này bảo đảm mọi nỗ lực đổi mới đều được ghi nhận công bằng và kịp thời. “Định kỳ mỗi quý, công ty phối hợp với công đoàn dành 100 triệu đồng để khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến, cải tiến nổi bật trong phong trào lao động sáng tạo”, ông Hậu chia sẻ.

Điểm khác biệt trong cách làm của Công ty CP Dệt may Huế là không để bất kỳ ý tưởng nào bị bỏ quên. Với những công nhân có sáng kiến nhưng khó diễn đạt bằng văn bản, hội đồng sáng kiến sẽ phân công cán bộ đồng hành, hỗ trợ viết lại, thuyết minh và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng. Nhờ sự đồng hành này, nhiều sáng kiến từ thực tiễn sản xuất, vốn xuất phát từ những thao tác đơn giản tại chuyền may đã trở thành giải pháp hữu ích, được ứng dụng rộng rãi trong toàn công ty.

Quy trình phát hiện và nhân rộng sáng kiến được triển khai bài bản từ cơ sở. Mỗi phân xưởng, nhà máy đều duy trì tổ hội đồng sáng kiến, vừa làm nhiệm vụ đánh giá, vừa là nơi ươm mầm ý tưởng. Những sáng kiến nổi bật sẽ được công ty chọn lọc, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình bày trong các hội thi sáng kiến cấp thành phố, ngành dệt may toàn quốc và cả cấp Trung ương. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Công ty CP Dệt may Huế luôn có tên trong danh sách đơn vị đoạt giải thưởng cao về phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” từ cấp ngành đến Trung ương.