Huế đóng góp 2 sáng kiến tại ngày hội “Lao động sáng tạo” toàn quốc

Hai đơn vị của thành phố Huế tham gia tại ngày hội "Lao động sáng tạo"

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong giới thiệu sáng kiến “Chuỗi hành trình sản phẩm tinh dầu Tràm gió từ nuôi cấy mô đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn FSC”. Sáng kiến hoàn thiện đồng bộ các quy trình: Nhân giống in vitro, huấn luyện cây con tại vườn ươm, trồng – chăm sóc – đánh giá sinh trưởng, chưng cất tinh dầu, kiểm định chất lượng theo Quy chuẩn địa phương đối với tinh dầu tràm Huế (QCĐP 1:2020/TT-H), hướng tới liên kết bền vững giữa quản lý rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.

Giải pháp nói trên từng đoạt giải Nhất lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và tài nguyên môi trường theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 04/10/2024. Doanh nghiệp cho biết tỷ lệ nhân giống in vitro đạt trên 90%, cây giống đạt chuẩn xuất vườn trên 85%, góp phần giảm giá thành từ 2.580 đồng/cây xuống còn 1.560 đồng/cây; doanh thu mô hình đạt trên 60 triệu đồng/ha/năm; giá trị làm lợi ước 1 - 5 tỷ đồng.

Công ty TNHH SX TM DV Bạch Mã Herbals trưng bày sản phẩm “Tinh dầu màng tang Bạch Mã” – khai thác nguồn nguyên liệu bản địa từ hạt tiêu rừng, chiết xuất tinh dầu có hàm lượng Citral cao, ứng dụng kháng khuẩn, khử mùi, chống muỗi và côn trùng, dùng cho nhiều lứa tuổi. Sáng kiến này đã được thương mại hóa từ tháng 8/2022, đang áp dụng ổn định tại doanh nghiệp, với giá trị làm lợi ước dưới 1 tỷ đồng.

Giới thiệu sản phẩm của Huế cho khách hàng

Công ty Bạch Mã Herbals trưng bày sản phẩm “Tinh dầu màng tang Bạch Mã”, chiết xuất từ hạt tiêu rừng, chứa hoạt chất Citral cao, áp dụng từ tháng 8/2022, giá trị làm lợi ước dưới 1 tỷ đồng, đang áp dụng ổn định tại doanh nghiệp.

Ngày hội "Lao động sáng tạo" nhằm tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của đoàn viên, người lao động; khơi dậy và lan tỏa tinh thần đổi mới, thúc đẩy phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển lực lượng lao động chất lượng cao. Sự kiện đồng thời tạo không gian kết nối giữa người lao động sáng tạo với doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách; khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong phát hiện, nuôi dưỡng và thúc đẩy hình thành văn hóa sáng tạo. Chương trình gồm 3 hoạt động: Triển lãm “Hành trình sáng tạo – Khát vọng vươn mình”; diễn đàn “Lao động sáng tạo – Động lực phát triển”; và lễ trao giải “Doanh nghiệp vì người lao động 2025”.