Sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi: Khoanh vùng, ngăn chặn dầu lan rộng

Váng dầu tràn ra ruộng sản xuất lúa của người dân xã Vạn Tường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Liên quan đến sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường, sáng 26/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khoanh vùng, thu gom, ngăn chặn để dầu không lan rộng ra môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, một lượng dầu lớn từ một kho xăng dầu tại thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường đã chảy ra khu vực đồng ruộng của người dân lân cận.

Do trời mưa, lượng nước ở các chân ruộng nhiều khiến dầu chảy tràn về các kênh mương và chảy ra các nhánh sông Đầm-bầu Cá Cái và lan rộng theo các nhánh sông.

Tại các chân ruộng, người dân chuẩn bị gieo sạ (vụ Đông Xuân) đã xuất hiện tình trạng cá chết nổi lên khu vực có váng dầu. Môi trường khu vực thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, diện tích bị ảnh ban hưởng ban đầu do sự cố tràn dầu trên 10ha đất đang canh tác chuẩn bị xuống giống lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026 (người dân đã ngâm giống nhưng không gieo sạ được) và một số hộ dân nuôi trồng thủy sản.

Có 40 hộ dân tại thôn Thuận Phước bị ảnh hưởng do mùi hôi dầu phát ra. Hiện, có 3 người dân gần khu vực xảy ra sự cố được chính quyền địa phương di chuyển đến nơi khác lưu trú.

Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường đang phối hợp với đơn vị quản lý kho, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, đẩy nhanh tiến độ thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước, đưa đi xử lý đúng quy định; dùng phao quay dầu chuyên dụng để khoanh vùng, ngăn chặn dầu lan rộng ra ngoài dòng sông và đồng ruộng; huy động lực lượng quân đội hỗ trợ hút dầu và sử dụng tấm thấm thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước.

Ông Hồ Văn Thơm, thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lượng dầu tràn ra môi trường có mùi khét. Lo lắng nhất là vụ gieo sạ đã đến nhưng người dân không dám ra đồng, cũng không dám bơm nước vào ao nuôi thủy sản. Ông mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố tràn dầu, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đồng thời tạo điều kiện để người dân kịp thời xuống giống, bảo đảm sản xuất.

Doanh nghiệp liên quan và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng địa phương đánh giá thực tế mức độ ảnh hưởng, trên cơ sở đó xem xét hỗ trợ giống cho người dân bị tác động. Không thể vì sự cố mà dừng sản xuất, bởi vừa ảnh hưởng thời vụ, vừa không phản ánh đúng mức độ tác động thực tế.

Trước mắt, địa phương ưu tiên xử lý môi trường, ổn định sản xuất cho người dân; việc xác định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan sẽ được tiếp tục làm rõ theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu, đảm bảo đời sống sản xuất của người dân; làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố./.