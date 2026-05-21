Truy quét, tiêu hủy nhiều dụng cụ của “vàng tặc”

Lực lượng chức năng kiểm tra, tháo dỡ lán trại của "vàng tặc" tại xã A Lưới 1. Ảnh: Võ Hải

Chiều 21/5, UBND xã A Lưới 1 cho biết, trong 3 ngày qua (ngày 19, 20 và 21/5), tổ tuần tra liên ngành gồm lực lượng Biên phòng và Công an xã, chính quyền địa phương… đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và truy quét các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép, thu giữ và tiêu hủy nhiều lán trại, dụng cụ tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng.

Cụ thể, 10 giờ ngày 21/5, tổ tuần tra số 2 tổ chức tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Bùn (thôn Kê, xã A Lưới 1). Quá trình tuần tra phát hiện hơn 1.000m ống dẫn nước, 3 khay đãi vàng cùng các vật dụng khác. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy số dụng cụ nói trên.

Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20/5, lực lượng của chốt tuần tra số 1 cũng phát hiện 5 lán trại dọc bờ suối, cùng một số dấu vết khai thác mới. Tại hiện trường, các đối tượng còn để lại các dụng cụ phục vụ cho khai thác khoáng sản gồm 1 can dầu 10 lít, khoảng hơn 5m ống hút nước, 4 khay đãi vàng… Tổ tuần tra đã chụp ảnh hiện trường, tiến hành phá hủy lán trại và tiêu huỷ số dụng cụ trên của nhóm “vàng tặc”.

Tiêu hủy dụng cụ của các đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: Võ Hải

Đặc biệt, khi truy quét tại khu vực khe Li Leng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 lán trại vừa dựng mới dọc bờ suối cùng 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đào, đãi vàng trái phép. Khi thấy tổ tuần tra xuất hiện, 7 đối tượng này đã nhanh chân chạy trốn vào rừng. Ngay sau đó, những lán trại này cũng bị tháo dỡ, tiêu hủy.

Liên quan đến tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã A Lưới 1 mà Huế ngày nay Online đã nhiều lần thông tin, Công an TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, giải tỏa và chấm dứt ngay các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.