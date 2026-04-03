Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô-tô, xe gắn máy điện

Khách tham quan tìm hiểu về xe máy điện

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số hiệu QCVN 30:2026/BXD sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 9/10/2026, thay thế quy chuẩn QCVN 90:2024/BGTVT trước đây.

Đây được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của các phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Quy chuẩn QCVN 30:2026/BXD quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật đối với động cơ điện mới, áp dụng cho cả phương tiện sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Về tính năng, hiệu suất của động cơ không được nhỏ hơn 75% tại giá trị mô-men xoắn danh định.

Các thông số kỹ thuật như điện áp, công suất danh định phải được thể hiện rõ ràng, dễ nhận biết và không thể tẩy xóa trên bề mặt động cơ sau khi lắp hoàn chỉnh, nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm soát.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về an toàn vận hành cũng được siết chặt. Động cơ phải bảo đảm khả năng cách điện giữa cuộn dây và vỏ với điện trở không nhỏ hơn 100MΩ. Bộ điều khiển động cơ bắt buộc tích hợp chức năng bảo vệ khi xảy ra các sự cố sụt áp hoặc quá dòng, góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng và phương tiện.

Quy chuẩn mới về ắc quy cho xe mô-tô, xe gắn máy điện bảo đảm độ sai lệch điện áp danh định không vượt quá 15% và dung lượng thực tế không được thấp hơn ngưỡng quy định (90% đối với ắc quy chì axit và 100% đối với ắc quy Lithium-ion).

Về công tác quản lý, Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện quy chuẩn. Các kiểu loại động cơ điện khi đăng ký thử nghiệm phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật và 2 mẫu thử cho mỗi kiểu loại để tiến hành các phép thử về công suất, độ tăng nhiệt và khả năng bảo vệ vỏ theo quy định.

Đối với các hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm đã được tiếp nhận trước ngày 9/10/2026, việc chứng nhận chất lượng tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận. Các báo cáo thử nghiệm đã cấp trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn được công nhận giá trị sử dụng trong việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

https://nhandan.vn/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dong-co-xe-mo-to-xe-gan-may-dien-post958133.html