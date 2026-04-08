Triển khai khảo sát đánh giá diện rộng quốc gia lớp 5, 9 và 11

HNN.VN - Ngày 8/4, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật khảo sát chính thức đánh giá diện rộng quốc gia đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11.

Khảo sát chính thức PISA tại Trường THPT Phú BàiHành động cải thiện chất lượng giáo dục ở Đông Nam Á

 Việc khảo sát nhằm cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục

Hoạt động được triển khai theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhằm trang bị cho các đơn vị tham gia khảo sát nắm vững mục tiêu, yêu cầu và quy trình tổ chức, bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan chương trình đánh giá định kỳ quốc gia; đồng thời làm rõ nhiệm vụ của các lực lượng tham gia như giám sát viên, tổ trưởng tổ khảo sát, điều phối viên cấp trường, khảo sát viên... Các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể kịch bản tổ chức, quy trình điều hành nhằm bảo đảm việc triển khai khảo sát đúng quy định, hiệu quả.

Đánh giá diện rộng là quá trình khảo sát, đo lường và phân tích kết quả học tập của học sinh cùng các yếu tố liên quan. Kết quả khảo sát cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tại 145 trường, gồm 65 trường tiểu học, 41 trường THCS và 39 trường THPT. Mỗi cơ sở giáo dục thực hiện khảo sát trong 2 ngày, gồm 1 ngày chuẩn bị với các nội dung như rà soát danh sách học sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, phòng khảo sát và hệ thống; 1 ngày tổ chức khảo sát chính thức.

MINH HIỀN
Chậm triển khai thi công đường Bà Triệu

Dù đã có thông báo khởi công từ ngày 4/3/2026, nhưng đến nay đơn vị thi công trúng gói thầu 14 - toàn bộ phần xây lắp và tổ chức đảm bảo giao thông thuộc Dự án (DA) Nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu vẫn “án binh bất động”, nguy cơ ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai các chính sách dân số

Sau khi Luật Dân số được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Luật quy định các nội dung mang tính nguyên tắc và quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách về dân số. Do vậy, việc ban hành nghị định hướng dẫn thi hành được xác định là khâu then chốt để Luật đi vào cuộc sống.

Tên trường đại học không được dùng từ “quốc gia", “quốc tế” dễ gây hiểu nhầm

Trừ một số trường hợp được quy định, còn lại trong tên gọi của các cơ sở giáo dục đại học không được sử dụng các từ, cụm từ thể hiện vị thế đặc biệt như: “quốc tế”, "quốc gia”, "Việt Nam”, tên các quốc gia khác..., nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động, sự bảo trợ của nhà nước.

