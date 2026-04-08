Triển khai khảo sát đánh giá diện rộng quốc gia lớp 5, 9 và 11

Việc khảo sát nhằm cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục

Hoạt động được triển khai theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhằm trang bị cho các đơn vị tham gia khảo sát nắm vững mục tiêu, yêu cầu và quy trình tổ chức, bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan chương trình đánh giá định kỳ quốc gia; đồng thời làm rõ nhiệm vụ của các lực lượng tham gia như giám sát viên, tổ trưởng tổ khảo sát, điều phối viên cấp trường, khảo sát viên... Các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể kịch bản tổ chức, quy trình điều hành nhằm bảo đảm việc triển khai khảo sát đúng quy định, hiệu quả.

Đánh giá diện rộng là quá trình khảo sát, đo lường và phân tích kết quả học tập của học sinh cùng các yếu tố liên quan. Kết quả khảo sát cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tại 145 trường, gồm 65 trường tiểu học, 41 trường THCS và 39 trường THPT. Mỗi cơ sở giáo dục thực hiện khảo sát trong 2 ngày, gồm 1 ngày chuẩn bị với các nội dung như rà soát danh sách học sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, phòng khảo sát và hệ thống; 1 ngày tổ chức khảo sát chính thức.