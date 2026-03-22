Xử lý nước mặn từ phế thải nông nghiệp

Uyên Phương làm thí nghiệm đề tài

Chủ nhân của thành tích ấn tượng này là hai học sinh lớp 11 hóa, Trường THPT chuyên Khoa học Huế: Phan Thị Uyên Phương và Nguyễn Hòa Hưng.

Đối với Uyên Phương và Hòa Hưng, đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận hành trình miệt mài nghiên cứu khoa học. “Em biết ơn các thầy cô đã luôn đồng hành, hướng dẫn và các bạn trong nhóm cùng nhau cố gắng. Thành tích này không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để em tiếp tục tiến xa hơn”, Uyên Phương nói.

Điều đặc biệt ở dự án không chỉ nằm ở kết quả đoạt được, mà còn ở ý tưởng xuất phát từ những vấn đề rất gần gũi trong đời sống. Theo nhóm tác giả, ý tưởng ban đầu hình thành từ mong muốn tận dụng phế thải trong nông nghiệp, cụ thể là lõi ngô để tạo ra một vật liệu có ích, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nước sạch đang ngày càng trở nên cấp thiết. “Khi nhận ra đề tài có tính khả thi và mang ý nghĩa thực tiễn cao, chúng em càng có động lực theo đuổi đến cùng”, Uyên Phương cho biết.

Tuy nhiên, hành trình nghiên cứu không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất mà nhóm gặp phải nằm ở quá trình biến tính bề mặt carbon nhằm tăng khả năng hấp phụ ion muối. Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, vật liệu tạo ra chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Không bỏ cuộc, hai em tiếp tục tìm tòi tài liệu, trao đổi với giáo viên hướng dẫn và kiên trì lặp lại các thí nghiệm. Sau nhiều lần thực hiện, nhóm dần tìm ra điều kiện tối ưu giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hấp phụ của vật liệu. Chính sự bền bỉ và tinh thần học hỏi đã giúp các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để hoàn thiện đề tài.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở tính mới và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Trước hết, việc tận dụng lõi ngô - một loại phế thải nông nghiệp phổ biến nhưng khó xử lý, không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra giá trị mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có. Từ lõi ngô, nhóm đã chế tạo thành công carbon hoạt tính có diện tích bề mặt lớn, phù hợp cho quá trình hấp phụ.

Không dừng lại ở đó, vật liệu này còn được biến tính bằng oxide sắt thông qua phương pháp đơn giản, chi phí thấp, tạo thành vật liệu có khả năng hấp phụ ion muối trong nước biển và nước lợ. Đây được xem là hướng đi tiềm năng trong việc xử lý nước mặn, góp phần cung cấp nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, đặc biệt ở các vùng ven biển hoặc khu vực khan hiếm nước ngọt.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc kết hợp giữa yếu tố “xanh” (tận dụng phế thải) và tính ứng dụng (xử lý nước mặn) đã giúp đề tài tạo được dấu ấn riêng giữa nhiều dự án tham dự cuộc thi năm nay. Đây cũng là minh chứng cho khả năng sáng tạo và tư duy khoa học của học sinh phổ thông khi được định hướng đúng đắn

Thành công của hai học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Huế không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Từ những nguyên liệu giản dị như lõi ngô, bằng sự kiên trì và đam mê, các bạn đã tạo ra một sản phẩm mang giá trị khoa học và ý nghĩa xã hội.