Chi phí đầu tư vài chục đến vài trăm triệu đồng là con số không hề nhỏ cho điện mặt trời mái nhà. Từ sau tết Nguyên đán, giá nhiên liệu biến động khiến nguyên vật liệu phục vụ lắp đặt tăng 20%, song thấy rõ lợi ích, nhiều người đã chốt hợp đồng cho cuộc “cách mạng năng lượng” này.

Sau khi khảo sát, tính toán, bà Nguyễn Thị Nga, phường Phú Xuân đầu tư 140 triệu đồng sử dụng điện năng lượng mặt trời (NLMT). Theo đó, gia đình bà lắp đặt 16 tấm pin NLMT, biến tầng, bộ pin lưu trữ điện trên diện tích khoảng 50m2 mái nhà.

Với công suất 9,76 Kwp, lượng điện thu được trung bình các tháng trong năm từ 907 Kwh - 1.166Kwh, dự kiến tiết kiệm hóa đơn tiền điện 2,5 triệu - 3,4 triệu đồng/tháng. Gia đình bà có khoảng 12 người, sử dụng 2 điều hòa, 7 quạt điện, 4 tủ lạnh cộng với điện phục vụ cho việc kinh doanh quán ăn. Qua phần mềm, bà có thể theo dõi lượng điện tích trữ và sử dụng mỗi ngày.

“Tấm pin NLMT bảo hành 15 năm, bộ biến tần chuyển đổi dòng điện bảo hành 7 năm, bộ pin lưu trữ bảo hành 10 năm nên tôi khá yên tâm. Từ trưa đến chiều, pin đầy, gia đình sử dụng thoải mái không phải dè chừng như trước. Trong nhà, mấy chiếc xe máy điện cũng chuyển từ sạc ban đêm sang sạc buổi chiều vì dư điện”, bà Nga cho hay.

Tương tự, anh Trần Viết Phúc, chủ tiệm may áo dài Phúc trên đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân đã sử dụng điện NLMT 2 tháng qua. “Trong nhà có 15 người cùng 7 máy may, 2 điều hòa, 3 bàn ủi sử dụng điện. Mỗi tháng, tôi phải trả hóa đơn tiền điện khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Từ khi chuyển sang hệ thống thu hồi năng lượng để sản xuất điện, tôi tiết kiệm 70 - 80.000 đồng/ngày. Với mức đầu tư 63 triệu đồng thì sau hơn 2 năm, sẽ hòa vốn”, anh Phúc nhẩm tính.

Chia sẻ kinh nghiệm trong giải pháp sử dụng năng lượng, bà Nguyễn Thị Nga lưu ý rằng, các gia đình nên xem xét hệ thống mái nhà có cần gia cố hay không, đồng thời tính đến việc sử dụng hệ thống lưu trữ nhằm thuận tiện cho việc nâng công suất về sau.

Cùng suy nghĩ đã đến lúc phải thay đổi tư duy, anh Nguyễn Đắc Minh Nhân, chủ homestay H. Home Hue (P. Thuận Hóa) lắp đặt hệ thống pin NLMT với tổng chi phí hơn 340 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Điểm lưu trú của tôi có tổng cộng 18 phòng. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra điện mặt trời phù hợp với mô hình homestay. Đó là xu hướng du lịch xanh. Khách, đặc biệt là người nước ngoài, rất quan tâm đến nơi lưu trú thân thiện với môi trường. Việc sử dụng năng lượng sạch không chỉ giúp tiết kiệm chi phí lâu dài, mà còn là một điểm cộng về hình ảnh”.

Khảo sát một số đơn vị lắp đặt điện NLMT cho thấy, năm nay, lượng khách chuyển hướng dùng điện NLMT tăng rõ rệt, có đơn vị thi công hai nhà trên cùng một tuyến đường hoặc phải phân bổ nhân lực mới đáp ứng nhu cầu.

Lý giải thực tế nói trên, anh Trần Hoàng, đại diện đơn vị Điện mặt trời Hoàng Thành cho rằng: "Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự biến động của giá năng lượng hóa thạch như xăng, dầu, kéo theo chi phí sản xuất và sinh hoạt tăng lên. Đặc biệt vào mùa nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa, sản xuất, dịch vụ tăng cao, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp bắt đầu nhìn nhận điện mặt trời như một giải pháp tiết kiệm lâu dài thay vì chỉ là xu hướng”.

Nói về chi phí lắp đặt, anh Hoàng nêu hiện mức giá dao động khoảng trên dưới 80 triệu đồng cho hệ lưu trữ 10kW, phù hợp sử dụng cho hộ gia đình; đối với doanh nghiệp, chi phí từ 150 triệu đồng trở lên tùy quy mô sử dụng. Riêng doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng, để tối ưu hóa hiệu quả thì tổng chi phí đầu tư hệ thống có thể lên đến hơn 300 triệu đồng.

Điều khách hàng hay đắn đo là chi phí đầu tư cao, về vấn đề này, anh Phan Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH giải pháp năng lượng Thịnh Phát cho rằng: “Chúng tôi thường tư vấn khi có điện là sẽ hòa vốn sau vài năm; và tư vấn nên đầu tư theo công suất và mức tiêu thụ của chủ hộ chứ không nên đầu tư quá lớn. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn đưa ra phương án trả góp. Với mức đầu tư 100 triệu đồng, khách hàng trả lần đầu tiên 10 triệu đồng, phần còn lại sẽ trả trong vòng 36 - 48 tháng với mức lãi suất 0,59% một tháng”, anh Tâm chia sẻ.

Xét từ góc độ môi trường, việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Trước hết, năng lượng tái tạo giúp giảm phát thải khí nhà kính, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, việc mở rộng các nguồn năng lượng sạch còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Không chỉ vậy, năng lượng tái tạo còn góp phần nâng cao an ninh năng lượng quốc gia, tạo thêm việc làm và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp xanh.

Để việc đầu tư và khai thác điện mặt trời đạt hiệu quả cao, PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, Đại học Khoa học - Đại học Huế khuyên người dân và doanh nghiệp nên khảo sát kỹ điều kiện lắp đặt. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh việc lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn; tính toán công suất phù hợp và chú trọng bảo trì định kỳ để duy trì hiệu quả phát điện ổn định.

“Người sử dụng cần thường xuyên cập nhật các chính sách và cơ chế hỗ trợ của Nhà nước liên quan đến điện mặt trời, đặc biệt là các quy định về đấu nối, mua bán điện và giá điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và bảo đảm tính bền vững trong quá trình đầu tư”, PGS.TS. Trần Anh Tuấn nói.