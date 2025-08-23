“Quả ngọt” từ sự đồng hành

Trung tâm và Tổng công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị Hải ngoại Hàn Quốc (KIND) ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Đóng góp từ những nhóm chatwork

Những nhóm chatwork (chat) nhỏ được lập để tiếp nhận tức thì các phản hồi ý kiến, hỗ trợ DN, nhà đầu tư (NĐT) trong quá trình tiếp cận, thực hiện các thủ tục đầu tư được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ DN thành phố (Trung tâm) áp dụng. Việc làm này dù nhỏ nhưng đang góp những “viên gạch” lớn xây dựng nên thành trì vững chắc cho hoạt động đồng hành hỗ trợ DN, tạo môi trường thuận lợi cho NĐT khi đến với Huế.

Trong đó, nhóm hỗ trợ dự án Bệnh viện Quốc tế Huế được nhà đầu tư đánh giá cao với khả năng xử lý, kết nối thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế do Công ty CP TTH Group làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 4,2ha, trên địa bàn phường Thanh Thủy. Đây là một trong những NĐT có kinh nghiệm trong đầu tư các dự án bệnh viện và đã đầu tư tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.

Phối cảnh dự án Bệnh viện Quốc tế Huế

Ông Đậu Văn Quyết, chuyên viên phát triển dự án Công ty CP TTH Group, người trực tiếp tương tác cùng Trung tâm trong quá trình thực hiện các thủ tục cho hay, trong quá trình thực hiện hồ sơ thủ tục của dự án, công ty đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự phối hợp không kể ngày đêm của Trung tâm và các sở, ngành. Hiệu quả nhất phải kể đến việc lập nhóm phối hợp trên zalo của Trung tâm. Hầu như trong tiến trình xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đều được Trung tâm nắm và đốc thúc, liên thông với các sở, ngành liên quan để xử lý kịp thời các hồ sơ. Nhờ đó, dự án dù có gặp những vướng mắc nhưng đều được xử lý nhanh, gọn và hiệu quả.

“Mỗi khi NĐT có vướng mắc hoặc phát sinh nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, chúng tôi chỉ cần trao đổi trên nhóm làm việc. Ngay sau đó, Trung tâm chủ động liên hệ trực tiếp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan để xử lý kịp thời. Các vấn đề này thường được xử lý ngay trong ngày hoặc chậm nhất 1 - 2 ngày. Đối với những nội dung phức tạp hơn, các cơ quan ban, ngành còn trực tiếp phối hợp cùng NĐT tìm giải pháp nhanh nhất. Sự đồng hành quyết liệt này giúp chúng tôi thêm tin tưởng, kỳ vọng vào sự thành công của dự án tại Huế,” ông Quyết chia sẻ.

Không chỉ với dự án Bệnh viện Quốc tế Huế, hiện Trung tâm đang lập hàng chục nhóm nhỏ trợ NĐT. Nhiều dự án trong số đó đã khởi công, khánh thành và đưa vào hoạt động, trong đó phải kể đến dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Huế được khánh thành vào ngày 24/8/2025; Nhà máy Scavi Hương Trà khởi công ngày 26/8/2025… Và những đoạn chat: Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp nhóm hỗ trợ của Trung tâm, song khó khăn, vướng mắc, phản ánh nào cũng được Trung tâm hỗ trợ, đồng hành của đại diện dự án Tổ hợp giáo dục FPT Huế hay những câu cám ơn của DN sau mỗi thủ tục được hoàn thành là những lời động viên, quả ngọt cho sự đồng hành của những người gắn bó với công tác hỗ trợ NĐT.

Gắn kết

Cùng với hỗ trợ các dự án đang nghiên cứu, triển khai trên địa bàn, những đối tác tiềm năng cũng đã và đang được chăm sóc, tạo dựng nền tảng cho công tác kêu gọi đầu tư.

Mới đây, Trung tâm và Tổng Công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị hải ngoại Hàn Quốc (KIND) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Trung tâm cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt cùng KIND nhằm cung cấp thông tin, kết nối trong các lĩnh vực: Phát triển đô thị bền vững, phát triển hạ tầng, công nghiệp thân thiện môi trường, xúc tiến thương mại - đầu tư - khoa học kỹ thuật - văn hóa - du lịch - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các hoạt động phát triển bền vững khác. Hình thức hợp tác cũng đa dạng từ cung cấp thông tin quy hoạch tổng thể, nghiên cứu, trao đổi thông tin pháp luật đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Huế tới NĐT Hàn Quốc và hỗ trợ các DN liên kết với KIND triển khai nghiên cứu đầu tư theo quy định hiện hành. Điều này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ KIND cũng như các đối tác trong quá trình nghiên cứu, thực hiện các dự án tại Huế và tạo chuyển biến trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trung tâm và Hiệp hội Doanh nghiệp ký kết phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp

Đây là cách làm khá mới, bởi như chia sẻ của ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Huế đã và đang triển khai rất nhiều chương trình, ký kết hợp tác với các DN Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu Trung tâm ký kết hợp tác với một công ty đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị. Điều này tạo tiền đề trong công tác phối hợp xúc tiến đầu tư cũng nhu tạo môi trường đầu tư thân thiện và đồng hành ngay từ đầu cùng NĐT.

Ngoài ra, Trung tâm còn ký kết phối hợp cùng Hiệp hội DN, Câu lạc bộ FDI Huế nhằm hỗ trợ DN tiếp cận các thông tin về chính sách; phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực DN và đầu tư, xây dựng tiền đề cho DN khi nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn.

Đặt mình vào vị trí của DN

Thực tế, để một dự án đầu tư đi từ ý tưởng đến khi đưa vào hoạt động cần sự đồng hành xuyên suốt của chính quyền và các sở, ngành.

Đơn cử, trong giai đoạn nghiên cứu, chính quyền có vai trò định hướng quy hoạch, cung cấp thông tin về quỹ đất, tiềm năng phát triển… làm cơ sở để DN xây dựng phương án đầu tư. Khi bước vào giai đoạn lập và thẩm định dự án, vai trò này được tập trung vào việc phối hợp rà soát, hướng dẫn NĐT hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương. Trong quá trình phê duyệt, việc điều phối tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thủ tục, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi lại được đặt ra. Khi dự án triển khai, việc đồng hành sẽ được thể hiện cụ thể hơn và tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng kỹ thuật, thủ tục cấp phép xây dựng, PCCC, giám sát tiến độ, đảm bảo dự án thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ...

Trong quá trình này, với vai trò của mình, Trung tâm đang thực hiện và phối hợp hỗ trợ NĐT một cách khá hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, quan điểm của chúng tôi là phải đặt mình vào vị trí của NĐT, hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong từng giai đoạn của dự án từ khi còn nghiên cứu ý tưởng, tìm hiểu cơ chế chính sách, cho đến khi triển khai trên thực địa. Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Trung tâm luôn chủ động làm cầu nối giữa NĐT với các cơ quan chức năng liên quan, rà soát thủ tục để hướng dẫn rõ ràng, minh bạch; đồng thời phối hợp tiếp nhận và giải quyết khó khăn ngay từ sớm, từ xa cho NĐT.

“Tinh thần đồng hành hỗ trợ không chỉ dừng ở việc giải quyết hồ sơ, mà là cùng NĐT xây dựng và hiện thực hóa dự án, bởi chỉ khi dự án thành công mới mang lại hiệu quả trực tiếp cho thành phố”, bà Thảo chia sẻ

Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các sở, ngành và Trung tâm, nhiều dự án sau khi được khởi công đã nhanh chóng hoàn thiện, đi vào hoạt động và mang lại những “quả ngọt”, tạo nên những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quan trọng hơn, sự thành công của những dự án này trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của cơ chế hỗ trợ, đồng hành linh động, hiệu quả, sáng tạo, từ đó tạo dựng được niềm tin từ DN, NĐT với chính quyền và các ban, ngành...