Hóa Châu vận hành máy cắt bèo, hướng đến nông nghiệp xanh

Máy cắt, thu gom bèo được vận hành thử trên tuyến hói tại tổ dân phố Trung Thành, phường Hóa Châu.

Hoạt động điểm được tổ chức tại tổ dân phố Trung Thành. Cùng thời điểm, các tổ dân phố trên địa bàn phường đồng loạt huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh; làm sạch đường làng, kiệt hẻm, khu dân cư và các khu vực công cộng.

Điểm nhấn của đợt ra quân là việc UBND phường Hóa Châu tiếp nhận máy cắt, thu gom bèo trị giá hơn 600 triệu đồng do WWF-Việt Nam trao tặng trong khuôn khổ Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”. Ngay sau lễ bàn giao, thiết bị được đưa vào vận hành thử trên tuyến hói tại tổ dân phố Trung Thành.

Máy sử dụng hệ thống xích tự hành, có khả năng cắt, thu gom và băm nhỏ bèo ngay trên mặt nước. So với phương pháp vớt bèo thủ công, thiết bị giúp giảm nhân công, rút ngắn thời gian xử lý; lượng bèo sau khi băm nhỏ có thể được tận dụng để ủ phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 cùng các lực lượng tham gia phát quang cây cỏ, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hóa Châu.

Việc đưa máy vào sử dụng được kỳ vọng giúp Hóa Châu chủ động xử lý bèo, lục bình trên các tuyến sông, hói, nhất là tại những khu vực địa phương đang định hướng phát triển du lịch sinh thái như vùng rau tập trung Thành Trung, Cồn Tè - Rú Chá.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, thiết bị không chỉ góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch mà còn mở ra hướng tái sử dụng bèo sau thu gom. Nguồn nguyên liệu này có thể được xử lý, ủ thành phân hữu cơ phục vụ vùng rau Thành Trung và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từng bước hướng đến nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 đang hành quân dã ngoại tại Hóa Châu cũng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.