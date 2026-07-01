Kim Long, Phú Vang công bố tổ dân phố, thôn mới sau sắp xếp

Lãnh đạo phường Kim Long tặng quà tri ân những người hoạt động không chuyên trách đã hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở tại buổi lễ

Tại buổi lễ, phường Kim Long công bố nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp TDP; các quyết định thành lập chi bộ TDP, kiện toàn tổ chức và cán bộ sau sắp xếp; đồng thời gặp mặt, tri ân đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hoàn thành nhiệm vụ theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Từ 38 TDP trước đây, phường Kim Long được sắp xếp còn 20 TDP mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long Hoàng Phước Nhật cho biết, phường Kim Long được hình thành trên cơ sở sắp xếp các phường Kim Long, Hương Long và Long Hồ trước đây. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương mới, bộ máy của phường từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định. Việc giảm từ 38 xuống còn 20 TDP không chỉ là thay đổi về số lượng mà còn hướng đến đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo ở cơ sở, giảm đầu mối trung gian, tập trung nguồn lực để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Kim Long đề nghị đội ngũ cán bộ tại các TDP mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đã hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa bàn dân cư.

Dịp này, phường Kim Long tổ chức gặp mặt, tri ân 86 nguyên bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác Mặt trận kết thúc nhiệm vụ theo chủ trương sắp xếp.

Cùng ngày, Phú Vang cũng tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức, bộ máy và nhân sự các thôn trên địa bàn.

Trao quyết định và ra mắt đội ngũ cán bộ các thôn mới sau sắp xếp

Nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Phú Vang đã được công bố. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Phú Vang còn 17 thôn gồm: Diêm Tụ, Dưỡng Mong, Thanh Lam Bồ, Tân Lập, Viễn Trình, Trường Lưu, Hòa Đông, Hòa Tây, Lương Viện, Đức Lam Trung, Mộc Trụ, Trừng Hà, Phường Nhất, Phường 2, Phường 3, Phường 4 và Phường 5.

Tại buổi lễ, xã Phú Vang công bố các quyết định của đảng ủy xã về việc kết thúc hoạt động của 22 chi bộ thôn thuộc diện sắp xếp; đồng thời công bố quyết định thành lập 17 chi bộ mới; chỉ định ban chấp hành chi bộ, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn. Ngay sau lễ công bố, lãnh đạo xã đã trao các quyết định và ra mắt đội ngũ cán bộ của 17 thôn sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã Phú Vang cũng tặng quà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận cũ nghỉ công tác theo chế độ.