Lễ cầu Ngư - Nhịp sống thiêng liêng miền đầm phá

Và như bao làng ngư khác sống nương vào biển, vào đầm phá, người dân thôn Định Cư, xã Phú An - nay là tổ dân phố Định Cư, phường Mỹ Thượng, lại “tam niên đáo lệ” tổ chức lễ hội cầu Ngư để bày tỏ ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôm cá dồi dào và cuộc sống cộng đồng an lành, bình yên.

Giới thiệu những góc ảnh của tác giả Hoàng Lê về lễ hội cầu Ngư, đua ghe của bà con Định Cư, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này mong muốn thêm một lần thay lời mời trân trọng bạn đọc xa gần đến thăm Huế vào các mùa lễ hội dân gian truyền thống. Với mỗi lễ hội ấy, du khách có thể cùng hòa mình trong không khí rộn ràng nhưng thiêng liêng của người dân bản xứ để hiểu Huế hơn và cũng để thấy đời sống của người dân Huế bình dị nhưng đầy khát vọng như thế nào.

Lời nguyện ước trên sông nước

Thiêng liêng đoàn rước trong lễ cầu Ngư