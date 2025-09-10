Phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá

Vinh Lộc có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế vùng đầm phá

Không chỉ nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản

Một ngày đầy nắng trên đầm Cầu Hai, nhịp sống lao động đã sôi động từ sáng sớm. Trên mặt nước, những lồng nuôi cá không chỉ từ nguồn thả giống, mà còn tận dụng cả cá khai thác tự nhiên đem về nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Cư, một hộ dân nuôi trồng thủy sản ở Vinh Lộc chia sẻ: “Đời sống người dân các xã trước đây (Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Vinh Hưng, Giang Hải), nay là xã Vinh Lộc khấm khá cũng nhờ biển, nhờ đầm phá. Giờ xã sáp nhập, chúng tôi mong muốn đời sống ngày càng cải thiện hơn”.

Nhờ lợi thế biển và đầm phá, nhiều hộ dân Vinh Lộc có thêm nguồn thu từ nuôi trồng, khai thác hải sản. Theo thống kê từ UBND xã Vinh Lộc, chỉ riêng diện tích thả nuôi vụ nuôi 2025 trên địa bàn xã là khoảng 629ha, trong đó nuôi nước lợ 558ha. Nuôi cá lồng khoảng 2.000 lồng, 126 trộ sáo, 39 trộ chuôm... Sản lượng nuôi trồng đến nay ước thu hoạch 800 tấn. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác tự nhiên thu hoạch ước đạt đến nay 1.150 tấn, trong đó, khai thác biển 1.000 tấn, khai thác sông đầm 150 tấn.

Đời sống người dân vùng biển, đầm phá đi lên nhờ nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, cũng còn âu lo khi về lâu dài, phát triển kinh tế biển, đầm phá không thể chỉ phụ thuộc vào nuôi trồng, đánh bắt. Nguồn lợi hải sản ngày càng suy giảm, thiên tai bất thường, thời tiết khắc nghiệt khiến sinh kế của ngư dân bấp bênh. Thực tế này đặt ra yêu cầu đa dạng hóa hướng phát triển, vừa khai thác lợi thế sẵn có, vừa đảm bảo bền vững lâu dài.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vinh Lộc cho biết: Vinh Lộc có đầm Cầu Hai, bãi biển Hàm Rồng, biển Đông Dương, vùng biển Tư Hiền cùng nhiều di tích, cảnh quan đẹp. Đó là cơ hội để địa phương phát triển du lịch, dịch vụ, song đáng trăn trở là lâu nay, hoạt động du lịch, dịch vụ vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sản phẩm đặc sắc gắn với văn hóa bản địa, chủ yếu phục vụ khách tại chỗ.

Sau khi sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, giúp mở rộng dư địa phát triển, tạo điều kiện liên kết thuận lợi giữa các vùng, mở ra cơ hội phát triển du lịch. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, địa phương cần nhiều giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Đa dạng hướng đi

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, với 14km bờ biển và khoảng 2.600ha đầm phá, địa phương xác định phát triển kinh tế phải đa dạng hóa: Vừa nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản, vừa chú trọng bảo vệ nguồn lợi và đẩy mạnh du lịch, dịch vụ.

Trong công tác bảo tồn, Chi cục Thủy sản đã thả 300 rạn san hô nhân tạo tại các khu bảo vệ thủy sản; các chi hội nghề cá duy trì tuần tra, bảo vệ nguồn lợi, đồng thời vận động ngư dân tuân thủ quy định khai thác. Những hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mặt nước, bảo đảm sinh kế bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vinh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa qua, ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, nhấn mạnh: Về phát triển kinh tế, Vinh Lộc là địa phương vừa có biển, vừa có đầm phá, có nhiều di tích, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Đặc biệt, có nhiều dự án du lịch lớn đã và đang triển khai ở tiếp giáp với Vinh Lộc như SBH Gloria Huế Resort, hệ thống nghỉ dưỡng và sân gôn Golden Sands Golf Reort (xã Phú Vang), dự án khu du lịch Lộc Bình (xã Phú Lộc). Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 2 dự án lớn đang nghiên cứu triển khai nên chọn dịch vụ làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ này là phù hợp. Tuy nhiên, dịch vụ ở đây không chỉ là dịch vụ du lịch mà phải quan tâm cả dịch vụ thương mại, dịch vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và dịch vụ phục vụ đời sống Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, ông Nguyễn Ngọc Dũng, sắp tới, địa phương sẽ tập trung xây dựng quỹ đất, quy hoạch các điểm dịch vụ, xây dựng bến thuyền du lịch, nhà hàng nổi trên phá; kết hợp các xã lân cận để xây dựng tour tuyến, kết nối du lịch. Bên cạnh đó, sẽ quan tâm dịch vụ thương mại, gắn với tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động sản xuất của người dân.

Định hướng cụ thể là xã Vinh Lộc sẽ phối hợp với các địa phương để xây dựng, kết nối các tuyến du lịch trên đầm Cầu Hai như: Tuyến du lịch từ chùa Thánh Duyên, Diêm Phụng sang bến cây đa Đá Bạc, ghềnh Lăng xã Phú Lộc; tuyến du lịch từ các điểm di tích lịch sử, văn hóa xã Vinh Lộc đến “thành phố Lăng” xã Phú Vinh; đến Bạch Mã xã Phú Lộc... Tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ gắn với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Xã cũng sẽ tập trung xây dựng tour du lịch khép kín, phát triển hạ tầng hỗ trợ, nhất là đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào các điểm du lịch.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho rằng, việc huy động đa dạng nguồn lực là rất cần thiết, đặc biệt là huy động đa dạng các nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa; kêu gọi đầu tư vào các khu quy hoạch du lịch ven biển hiện có và hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái ven biển đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, cần khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa; huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến du lịch.