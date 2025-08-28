Động lực từ kinh tế biển

Ngư dân Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi, phường Thuận An) vui mừng vì hạ tầng hậu cần nghề biển đang từng bước được đầu tư hoàn thiện

Hạ tầng là cốt lõi

Trên địa bàn thành phố đã triển khai các dự án (DA) xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong đó, DA Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu, tránh trú bão với tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng đã hoàn thành, công bố mở cảng và bàn giao cho đơn vị quản lý là Ban quản lý Cảng cá Thuận An.

Công trình cảng cá Thuận An đảm bảo quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá để tiện lợi cho tàu thuyền cập bến bốc dỡ hàng hóa, bảo quản thủy, hải sản, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật theo quy định của EU. Đồng thời, cũng đầu tư hệ thống các kho bãi lưu trữ hàng, nhà cấp đông, nhà máy nước đá, nhà làm việc và các khu dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền các loại có chiều dài từ 6m trở lên (công suất từ 45 đến 300 CV), nhằm hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão và phát triển bền vững nghề cá.

Ngư dân Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi, trú phường Thuận An) cho biết: Được sự hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi đã mạnh dạn nâng cấp con tàu lên công suất 440 CV để khai thác xa bờ hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 10 thuyền viên. Mấy chục năm trước, ngư dân chật vật khó khăn vì hạ tầng nghề cá còn nghèo nàn, âu thuyền tránh trú bão còn thiếu, mỗi mùa mưa lũ đều “tùy nghi di tản”. Hiện nay, các âu thuyền ở Phú Hải (cũ), Thuận An đều được nâng cấp, nạo vét, khơi thông, không chỉ là điểm dịch vụ hậu cần nghề cá cho hàng nghìn tàu cá trên địa bàn hoạt động đánh bắt, buôn bán thủy, hải sản khi vào bờ, mà còn là điểm tránh trú an toàn mỗi lúc thiên tai.

Mới đây, UBND thành phố cũng đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng từ nguồn kết dư khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư DA nâng cao năng lực khai thác giao thông đường thủy khu vực cửa Tư Hiền (nay là xã Vinh Lộc); DA nâng cấp khu neo đậu tránh bão xã Phú Thuận (nay là phường Thuận An); DA nạo vét tuyến luồng, tuyến thủy đạo phục vụ tàu thuyền vào khu neo đậu và ngăn lũ bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản ven phá khu vực huyện Phú Vang (cũ).

Với địa thế thuận lợi, Huế có bờ biển dài khoảng 128km đã được quy hoạch các khu bến cảng rất thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành trong khu vực, với hai đầu đất nước và giao thương quốc tế, phục vụ tốt chiến lược an ninh - quốc phòng, thế nên, thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo đúng định hướng quy hoạch. Cùng với đó là lợi thế cảng nước sâu tự nhiên Chân Mây, hiện đã đưa vào sử dụng 3 bến: Số 1, 2 và 3 với công suất 4,5 đến 9 triệu tấn/năm tùy thuộc công nghệ, năng lực bốc xếp, với cỡ tàu hàng 50 - 70 nghìn tấn và lớn hơn, tàu khách đến 3.500 khách đang mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển ngành dịch vụ vận tải logistics phục vụ vận chuyển hàng hóa cho thành phố cũng như tỉnh, thành lân cận, kể cả các nước bạn thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây.

Động lực tăng trưởng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, với lợi thế đường bờ biển trải dài cùng hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, thành phố đang có những giải pháp, tập trung nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ biển, đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng của thành phố trong tương lai.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển mạnh kinh tế hàng hải, đầu tư mạnh vào hệ thống cảng, logistics và tận dụng vị trí thuận lợi trên hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như vị trí trung tâm của miền Trung để phát triển cảng nước sâu Chân Mây trở thành một cảng trung chuyển lớn của quốc tế. Thành phố còn tập trung triển khai các bến số 4, 5 và chuẩn bị triển khai tiếp các bến số 6, 7, 8 của cảng Chân Mây. Đây sẽ là một động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía nam của thành phố trong tương lai khi các bến hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Định hướng xây dựng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng du lịch sinh thái có tầm quốc gia và quốc tế, là vùng động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung Bộ gắn với xây dựng khu vực TP. Huế - Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế cao của quốc gia cũng là mục tiêu lớn mà thành phố đang hướng đến.

Theo Sở Xây dựng, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác lập, thẩm định và hoàn thành quy hoạch theo kế hoạch đã được ban hành. Trong đó, tập trung hoàn thành quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc Trung ương; quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao; hoàn thành các quy hoạch phục vụ kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trước đây làm cơ sở xem xét, tổ chức điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố và đáp ứng nhu cầu phát triển cho giai đoạn mới.

Đồng thời, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên các dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế biển, khu công nghệ cao; các dự án trọng điểm như: Laguna Lăng Cô giai đoạn 2 (có Casino), giai đoạn 3; Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế; Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn; các khu đô thị và du lịch ven biển trên địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển...