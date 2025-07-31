Tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (thứ 2, từ trái sang) thăm mô hình trồng dưa lưới trên địa bàn

Hình thành một số ngành chủ lực

Về xã Vinh Lộc (được sáp nhập từ các xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải và Vinh Hiền cùa huyện Phú Lộc cũ) một ngày cuối tháng 7, trong không khí hân hoan và khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, lãnh đạo xã Vinh Lộc vẫn dành thời gian đến Trung tâm Phục vụ hành chính công động viên cán bộ, công chức và tận tình trò chuyện, hướng dẫn cho người dân. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, người dân của xã chia sẻ: “Các bác, anh chị cán bộ, lãnh đạo địa phương thân thiện, nhiệt tình lắm. Mọi thủ tục của người dân được giải quyết nhanh. So với trước đây, tôi nhận thấy tuy có sự thay đổi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng không có sự xáo trộn”.

Là xã ven biển, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, có bề dày văn hóa, lịch sử và giàu truyền thống cách mạng; có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch sinh thái và nông nghiệp sạch, Vinh Lộc đã tận dụng những điều kiện lợi thế để phát triển.

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông tin: Ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng bắt nhịp công việc một cách khẩn trương, nghiêm túc trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của các xã cũ (trước sáp nhập).

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quan tâm thăm hỏi khi người dân đến làm các hồ sơ, thủ tục

Điểm đáng mừng là trong 5 năm qua, bức tranh KT-XH địa phương đang có những bước phát triển tích cực. Giá trị sản xuất tăng bình quân 12,6%/năm, quy mô nền kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp; trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 40,7%; nông nghiệp chiếm 30,2%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 29,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu/người/năm, tốc độ tăng bình quân 7,6%/năm. Dịch vụ phát triển đa dạng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy KT-XH. Tổng doanh thu các ngành dịch vụ (theo giá hiện hành) đạt 773 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15%/năm.

Theo lãnh đạo UBND xã, nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng cao, đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Địa phương đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong nông nghiệp, đã hình thành mô hình chăn nuôi trang trại quy mô lớn; thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản từng bước thích ứng, tạo sinh kế bền vững. Chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, có 4 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có nhiều bước phát triển, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm. Tổng doanh thu đạt 554 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,8%/năm. Địa phương đã hình thành được một số ngành chủ lực; các cơ sở sản xuất được đầu tư mở rộng quy mô, tăng sản lượng; các sản phẩm hàng hóa được chú trọng về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nghề may gia công ngày càng phát triển với hơn 1.000 lao động, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động ở địa phương. Các ngành nghề xây dựng có sự phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho người dân với khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, địa phương cũng đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa - xã hội. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn. Tỷ lệ học sinh xét công nhận tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 99,64%. Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đầu tư, đến nay, có 11/11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân và các hoạt động an sinh xã hội được chăm lo chu đáo…

Tạo đột phá

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - ông Nguyễn Trung Dương, những thành quả đạt được là tiền đề để địa phương tiếp tục nỗ lực. Xã Vinh Lộc đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó tập trung tháo gỡ, nỗ lực để nhiệm kỳ 2025 - 2030 có thể tạo ra bước đột phá mạnh mẽ hơn.

“Mục tiêu trong giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ xã xác định sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, xác định dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá cho nền kinh tế; phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, sản xuất hàng hóa là nền tảng thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn NTM”, ông Dương nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ xã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá. Một trong những giải pháp đột phá hàng đầu là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Vinh Lộc sẽ phát huy tiềm năng du lịch của vùng ven biển và đầm phá, văn hóa đặc trưng của địa phương, tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm tại các vùng ven biển và đầm phá, vùng sản xuất nông sản hữu cơ. Xây dựng tour du lịch khép kín; phát triển hạ tầng hỗ trợ, nhất là đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào các điểm du lịch và phối hợp với các địa phương để xây dựng, kết nối các tuyến du lịch.

Trong phát triển nông nghiệp, địa phương sẽ tổ chức quy hoạch không gian khu vực phát triển nông nghiệp, thủy sản. Chuyển đổi diện tích lúa bỏ hoang vụ hè thu sang trồng các cây trồng khác nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất; quy hoạch, đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi nuôi trồng thủy sản; đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao để sản xuất trên địa bàn. Địa phương cũng sẽ quan tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết theo chuỗi giá trị.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Dũng cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là 1 trong 3 động lực nền tảng để tạo đột phá trong phát triển KT-XH. Vì vậy, địa phương sẽ tăng cường, khuyến khích công tác tự học, tự sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Địa phương cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo phương châm “lấy người dân là trung tâm phục vụ và lấy sự tin tưởng, hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả”.