Ngành sản xuất Eurozone tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát được S&P Global công bố ngày 1/7, sản lượng ngành sản xuất của Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã ghi nhận quý tăng trưởng tốt nhất kể từ đầu năm 2022, nhờ áp lực chi phí giảm bớt khi Mỹ và Iran đàm phán lệnh ngừng bắn.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Eurozone trong tháng 6 do S&P Global công bố đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng là 51,4 điểm so với mức 51,6 điểm của tháng 5. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn duy trì trên ngưỡng 50,0 điểm tháng thứ năm liên tiếp. Đây là ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy thoái.

Trong đó, đáng chú ý, chỉ số phụ về sản lượng đã tăng từ mức 51,3 điểm trong tháng 5 lên mức cao nhất trong hai tháng là 51,7 điểm vào tháng 6. Trong số các quốc gia được khảo sát, Tây Ban Nha và Pháp là hai nước duy nhất ghi nhận sự sụt giảm.

Ông Chris Williamson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định rằng việc sản lượng tiếp tục tăng trong tháng 6 là tín hiệu cho thấy khả năng phục hồi đáng khích lệ của nền kinh tế Eurozone.

Theo ông, đà mở rộng trong tháng 6 đã giúp Eurozone khép lại quý 2 với mức tăng trưởng sản lượng công nghiệp mạnh mẽ nhất kể từ những tháng đầu năm 2022, đồng thời sẽ giúp bù đắp cho sự sụt giảm gần đây của ngành dịch vụ.

Xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng, dù các dấu hiệu hạ nhiệt đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ số phụ về thời gian giao hàng của nhà cung cấp trong ngành sản xuất đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng.

S&P Global lưu ý rằng phần lớn các câu trả lời khảo sát được thu thập trước khi Bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ký kết vào ngày 17/6. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu hiện tại vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động toàn diện của sự kiện này đối với chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng.

Đối với thị trường lao động, quy mô nhân sự tại các nhà máy tiếp tục bị thu hẹp, mặc dù tốc độ cắt giảm việc làm đã chậm lại.

Về phương diện giá cả, lạm phát chi phí đầu vào - dù vẫn ở mức cao, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, chấm dứt chuỗi leo thang áp lực liên tục từ tháng 9 năm ngoái. Lạm phát giá đầu ra cũng hạ nhiệt và chạm mức thấp nhất trong ba tháng, mang lại tâm lý dễ thở hơn cho các bên mua.

Bên cạnh đó, niềm tin kinh doanh trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong 17 tháng ghi nhận vào tháng 4. Mặc dù vậy, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn thấp hơn một chút so với mức trung bình dài hạn.

https://nhandan.vn/nganh-san-xuat-eurozone-tang-truong-manh-nhat-ke-tu-dau-nam-2022-post972866.html