Xử lý hơn 123.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 123.000 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 10% so với năm 2024. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 4,44%; các lực lượng chức năng đã khởi tố 3.178 vụ án với 5.477 đối tượng.

Tại TP. Huế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, chưa diễn biến phức tạp, chưa hình thành điểm nóng. Năm 2025, các cơ quan chức năng đã phát hiện 1.094 vụ vi phạm, đã xử lý vi phạm hành chính 992 vụ với số tiền gần 30 tỷ đồng; xử lý 13 vụ với 20 bị can…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, song việc nắm tình hình ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, một số tồn tại chậm được khắc phục.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá toàn diện, khách quan tình hình; phát động các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng cụ thể, thiết thực; phân tích rõ những mặt làm được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, từ đó thống nhất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP. Huế kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong lực lượng chức năng.

Cùng với đó, cần chủ động đánh giá thực trạng, xác định rõ các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm để kịp thời tham mưu, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.