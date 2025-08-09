  • Huế ngày nay Online
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra công điện khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý các phương tiện ra khơi.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5630/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ ngày 16/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở 16 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ 15,5-19,5 độ Vĩ Bắc, 109,0-114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

