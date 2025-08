Thu gom rác bằng công nghệ số

Chia sẻ ứng dụng công nghệ số thông qua nền tảng di động mGreen Collector

Tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ, thu gom phế liệu số 3 có sự tham gia của 10 thành viên hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau như phường Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Phú Xuân… Đây là bước mở rộng quan trọng của mạng lưới thu gom phế liệu thông minh, hướng đến mục tiêu mỗi phường, xã đều có ít nhất một người làm nghề “ve chai công nghệ” phụ trách thu gom rác tái chế cho người dân địa phương.

Điểm nổi bật của tổ hợp tác là việc ứng dụng công nghệ số thông qua nền tảng di động mGreen Collector - một ứng dụng hiện đại giúp người dân đặt lịch thu gom rác tái chế nhanh chóng và thuận tiện. Các thành viên trong tổ sẽ sử dụng ứng dụng này để tiếp nhận đơn hàng, thu mua rác tái chế, đồng thời được hỗ trợ theo dõi lịch sử giao dịch, dòng tiền và quản lý khách hàng một cách hiệu quả.

Đặc biệt, ngoài hình thức thanh toán bằng tiền mặt, người thu mua còn có thể sử dụng điểm mGreen (tương đương 1 điểm = 1 đồng) như một đơn vị trao đổi, giúp tạo ra hệ sinh thái giao dịch linh hoạt, minh bạch và tiện lợi.

Tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ, thu gom phế liệu ở các địa phương

Từ năm 2023, Dự án TVA đã thành lập hai tổ hợp tác nghề “ve chai công nghệ” tại phường An Đông (nay là phường An Cựu) và Hương Sơ (nay là phường Hương An). Các tổ hợp tác này đã nhanh chóng làm chủ ứng dụng mGreen Collector, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom và cải thiện sinh kế cho người lao động trong lĩnh vực thu mua phế liệu.

Việc thành lập tổ hợp tác số 3 là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng mạng lưới ve chai công nghệ trên toàn địa bàn. Nếu trước đây, người dân chỉ có thể đặt lịch thu gom qua ứng dụng tại một số phường như Phú Xuân hay Thuận Hóa, thì nay, toàn bộ 40 phường, xã của TP. Huế sẽ dần được kết nối với người thu mua phế liệu thông qua nền tảng số hiện đại, góp phần thúc đẩy một đô thị xanh - sạch - tuần hoàn.

Dự án TVA được xây dựng với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt Nam) và tiếp nhận bởi UBND TP. Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa.