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ClockThứ Năm, 22/10/2026 12:55

Nâng cao giá trị rừng trồng từ quản lý rừng bền vững

HNN.VN - Sáng 22/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức hoạt động tổng kết Dự án AIN8748 “Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam”. Dự án do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ thông qua Cơ quan nông nghiệp Phần Lan về phát triển lương thực và lâm nghiệp (FFD).

Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trịTừ sản xuất nông sản đến làm kinh tế nông nghiệpĐổi tư duy, mở thị trường

 Các HTX giới thiệu sản phẩm của dự án.

Qua ba năm triển khai (2023 -  2026), dự án tổ chức 40 đợt tập huấn và hỗ trợ 1.004,4ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, trong đó tại Huế có 533ha. 7/7 HTX  tham gia đều xây dựng được bản đồ và kế hoạch quản lý rừng bền vững.

Thông qua dự án, gần 1.300 lượt phụ nữ, hơn 1.000 lượt thanh niên và 255 lượt người dân tộc thiểu số hưởng lợi trực tiếp. Đặc biệt, 17 người khuyết tật được cải thiện cơ hội việc làm và sinh kế.

Tại Huế, dự án hỗ trợ Liên minh HTX thành phố và các HTX tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu thu mua và ký thỏa thuận khung với Công ty Phát Huy với mức giá thương lượng cao hơn 10 - 15% so với giá thị trường cùng thời điểm.

Phát biểu tại hoạt động tổng kết, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố nhấn mạnh, dự án đã góp phần giúp các HTX nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận chứng chỉ FSC, đa dạng hóa sinh kế và mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, nhất là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. 

Sau khi dự án kết thúc, Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất và từng bước nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, chuyên gia và HTX trao đổi kinh nghiệm về phát triển rừng trồng gỗ lớn, duy trì chứng chỉ rừng, đa dạng hóa sinh kế và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Qua đó, xác định những giải pháp duy trì, phát huy kết quả dự án, góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển lâm nghiệp bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Thảo - Minh Tuấn
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