Đưa câu chuyện nhà vườn lên mạng xã hội

Đoàn viên tham quan vườn mãng cầu, tìm hiểu quy trình chăm sóc và chất lượng quả.

Chân thực, gần gũi

Chị Mai không phải là khách hàng duy nhất biết đến nông sản Vinh Lộc qua mạng xã hội. Thông qua các bài đăng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vinh Lộc, người tiêu dùng đã có thêm thông tin về sản phẩm địa phương, thuận tiện tìm hiểu và liên hệ trực tiếp với người sản xuất để đặt mua.

Gia đình anh Đoàn Văn Dũng ở thôn Mỹ Lộc (xã Vinh Lộc) là một trong những hộ trồng mãng cầu hưởng lợi từ cách quảng bá này. Vườn cây của gia đình anh không chỉ được nhiều người biết đến hơn mà còn đón thêm khách đến thăm. “Từ khi vườn mãng cầu được các đoàn viên giới thiệu trên mạng xã hội, nhiều khách ở nơi khác liên hệ đặt mua, thậm chí tìm đến tận vườn tham quan. Giá bán ổn định, đầu ra tốt, công sức chăm sóc vườn cây của gia đình cuối cùng đã cho quả ngọt”, anh Dũng chia sẻ.

Giữa vùng đất khô cằn, những gốc mãng cầu Thái xanh tốt, trĩu trái căng tròn, tỏa hương thơm dịu. Để giới thiệu sản phẩm đến nhiều người hơn, anh Đoàn Thanh Trung, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Mỹ Toàn (xã Vinh Lộc), cùng các đoàn viên đã trực tiếp đến thăm vườn, lắng nghe anh Dũng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, thu hoạch mãng cầu.

Từ hình ảnh và câu chuyện thực tế tại vườn, các đoàn viên đã chọn lọc nội dung, đăng tải lên mạng xã hội, giúp người xem hiểu hơn về sản phẩm và công sức của người trồng. “Mãng cầu là cây trồng truyền thống của địa phương. Riêng mãng cầu Thái mới được đưa vào trồng khoảng 5 năm trở lại đây nhưng có chất lượng tốt. Khi được giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người sẽ biết đến sản phẩm hơn”, anh Trung cho biết.

Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường

Không chỉ mãng cầu, giá đỗ truyền thống cũng là một trong những sản phẩm được các đoàn viên Vinh Lộc quan tâm quảng bá. Đón các bạn trẻ đến thăm mô hình, bà Đoàn Thị Thảnh ở thôn Phụng Hưng (xã Vinh Lộc) chia sẻ cách làm và cả quyết tâm giữ nghề làm giá đỗ truyền thống của gia đình.

Bà Thảnh bộc bạch: “Hàng chục năm nay, tôi đã quen với việc làm xong rồi mang giá ra chợ bán, chủ yếu cho khách hàng quen. Nay được các bạn đoàn viên giới thiệu trên mạng xã hội, dù khá lạ lẫm nhưng tôi hiểu với cách làm này, nhiều người sẽ biết đến giá đỗ truyền thống hơn”.

Sau khi biết đến sản phẩm giá sạch của bà Thảnh, nhiều khách hàng đã gọi điện đặt mua. Tại chợ Mỹ Lợi, nơi bà vẫn mang giá đỗ đến bán mỗi sáng, lượng khách tìm đến cũng đông hơn. Bà chia sẻ: “Thấy nhu cầu tăng, cả nhà tôi ai cũng vui, tôi đã làm thêm hố ủ, vừa có thêm thu nhập, vừa đáp ứng nhu cầu của khách”.

Câu chuyện của bà Thảnh và anh Dũng cho thấy sức mạnh của việc quảng bá nông sản trên mạng xã hội, nhất là với những hộ sản xuất nhỏ lẻ. Khi sản phẩm được biết đến rộng rãi, nhu cầu của người mua tăng lên, ngoài gia tăng thu nhập, người làm nghề còn có thêm động lực để duy trì, phát triển sản xuất, từng bước mở rộng mô hình.

Theo anh Trần Trung Chính, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vinh Lộc, hoạt động quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số đã được Đoàn xã triển khai từ tháng 8/2026. Các đoàn viên trực tiếp đến hộ sản xuất, tìm hiểu đặc điểm sản phẩm, ghi lại hình ảnh và những câu chuyện thực tế để giới thiệu đến cộng đồng.

Dẫu vậy, quảng bá trên mạng xã hội mới chỉ là bước khởi đầu. Để hình thành kênh tiêu thụ ổn định vẫn cần thời gian và cách làm phù hợp. Thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vinh Lộc sẽ từng bước đổi mới cách giới thiệu nông sản, xây dựng nội dung gần gũi, thiết thực hơn, đồng thời triển khai các hình thức tương tác trực tiếp với người tiêu dùng như livestream. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, giới thiệu thêm những nông sản đặc trưng khác của địa phương. Hy vọng với những cách làm phù hợp, việc quảng bá sẽ không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn giúp bà con kết nối với khách hàng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ”, anh Chính chia sẻ.