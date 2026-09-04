Đổi tư duy, mở thị trường

Sản phẩm của Nghĩa Collection ngày càng được người tiêu dùng biết đến.

Chủ động tìm khách hàng trên nền tảng số

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, chuyển đổi số mở ra hướng đi mới cho các HTX, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn TP. Huế. Với các đơn vị quy mô nhỏ, đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là bước chuyển đổi tư duy kinh doanh: Từ thụ động chờ đợi sang chủ động đưa sản phẩm tìm đến khách hàng.

HTX May thêu thủ công Thanh Hà là một điển hình cho làn sóng dịch chuyển này. Từ nền tảng Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy, HTX được thành lập và hiện có 10 thành viên.

Điểm sáng của HTX là khả năng tận dụng vải vụn để chế tác các sản phẩm thủ công như túi xách, ví, móc khóa, cài, kẹp tóc, tranh thêu và quà lưu niệm. Những mảnh vải thừa được phân loại, xử lý khéo léo để tạo thành sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, vừa giảm thiểu rác thải ra môi trường, vừa đem lại hiệu quả kinh tế.

HTX May thêu thủ công Thanh Hà giới thiệu quy trình sản xuất những sản phẩm tái chế.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc HTX May thêu thủ công Thanh Hà chia sẻ: HTX hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết hợp giữa sản xuất xanh - chuyển đổi số - du lịch cộng đồng. Đơn vị đang triển khai điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức không gian trải nghiệm nghề may, thêu tại khu vực Cầu ngói Thanh Toàn. Tại đây, du khách, nhất là khách quốc tế cùng học sinh có thể trực tiếp tìm hiểu nghề truyền thống, tự tay làm các sản phẩm và mua quà lưu niệm.

Để mở rộng thị trường, HTX xác định mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử là trụ cột thiết yếu. Các trang fanpage, video ngắn hay gian hàng trực tuyến không chỉ dùng để bán hàng, mà còn truyền tải câu chuyện đầy tính nhân văn phía sau từng sản phẩm: Hành trình giàu nghị lực của những người phụ nữ khuyết tật và thông điệp sống xanh từ vải tái chế.

Đó cũng là hướng đi mà cơ sở Nghĩa Collection đang đẩy mạnh. Từ một gánh hàng vỉa hè, sau gần 10 năm, chị Lê Thị Thuận Lộc, phường Thuận Hóa - chủ cơ sở đã phát triển thương hiệu thành chuỗi 5 cửa hàng lưu niệm với doanh thu khoảng 400 - 500 triệu đồng/năm.

Dù vậy, chị Lộc nhận thấy mô hình hiện tại đã chạm ngưỡng và cần một bước bứt phá. Lượng đơn hàng vẫn bấp bênh, người thợ chủ yếu làm việc theo thời vụ, trong khi các kênh bán hàng trực tuyến như TikTok, Facebook chưa được đầu tư vận hành chuyên nghiệp. Trong khi đó, dư địa thị trường dành cho sản phẩm xanh, hàng thủ công và dịch vụ du lịch trải nghiệm còn rất lớn.

“Tôi muốn chuyển hướng từ bán nhỏ lẻ sang thương mại hóa bài bản trên nền tảng số; biến phế liệu thành sản phẩm xanh có thương hiệu và chuyển đổi việc làm thời vụ thành công việc ổn định, bền vững cho người lao động”, chị Lộc cho biết.

Nghĩa Collection đang tập trung xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh, đầu tư bài bản về hình ảnh, video, quảng cáo nhằm chinh phục các sàn thương mại điện tử trong nước lẫn quốc tế. Cơ sở tiếp tục thu gom vải thừa, lụa, gỗ phụ phẩm, vỏ và gáo dừa để tạo ra sản phẩm thủ công độc đáo kết hợp kỹ thuật may, thêu, sơn mài truyền thống xứ Huế.

Đặt mục tiêu theo lộ trình, Nghĩa Collection phấn đấu nâng doanh thu lên 700 - 800 triệu đồng vào năm 2027 và đạt 1,2 - 1,5 tỷ đồng vào năm 2028. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, cơ sở cam kết tạo việc làm ổn định, ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm đầy đủ cho lực lượng lao động yếu thế, người khuyết tật.

Liên minh HTX thành phố kết nối, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại.

Nâng tầm giá trị kinh tế tập thể

Không riêng ngành thủ công mỹ nghệ, chuyển đổi số còn được các HTX làng nghề chế biến nông sản, đặc sản xem là chìa khóa mở cánh cửa bước vào các phân khúc thị trường mới.

HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận, phường Thuận An đang phát triển dòng nước mắm truyền thống dành riêng cho trẻ em. Dòng nước mắm này vẫn giữ phương pháp ủ chượp thủ công nhưng ứng dụng công nghệ xử lý giảm mặn, đáp ứng nhu cầu khắt khe của các gia đình hiện đại về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Xác định tầm quan trọng của công nghệ trong chiến lược thương mại hóa, HTX đã chủ động xây dựng website và khai thác sâu các nền tảng Facebook, TikTok để minh bạch quy trình sản xuất, chia sẻ kiến thức chăm sóc trẻ và tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng.

Tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại giúp các HTX mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Giám đốc HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận cho biết: Với một HTX quy mô nhỏ, nếu chỉ phụ thuộc vào kênh phân phối truyền thống sẽ khó cạnh tranh với các thương hiệu lớn. Chuyển đổi số là giải pháp tối ưu giúp HTX tiết kiệm chi phí tiếp cận thị trường, đồng thời trực tiếp kể câu chuyện về giá trị cốt lõi của nước mắm truyền thống.

Các cơ sở kinh tế tập thể tại Huế đang chủ động tiếp cận chuyển đổi số bằng nhiều hình thức linh hoạt: Từ truyền thông qua fanpage, video, livestream đến xây dựng gian hàng thương mại điện tử và định hướng xuất khẩu. Điểm chung là công nghệ số đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, từ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ đến kết nối khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là giải pháp then chốt để HTX nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh. Các HTX cần chuyển đổi đồng bộ từ quản trị, sản xuất đến quảng bá và tiêu thụ, thay vì chỉ ứng dụng công nghệ rời rạc ở một vài khâu.

“Muốn chuyển đổi số thành công, HTX phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chọn lựa công cụ phù hợp với quy mô, nguồn lực và tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, thành viên”, ông Hùng khẳng định.

Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ HTX thụ hưởng các chính sách ưu đãi; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, chương trình OCOP, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các phong trào như “Bình dân học vụ số”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Hợp tác xã chuyển đổi số tiêu biểu” tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Hành trình chuyển đổi số từ những sản phẩm làm bằng vải vụn Thanh Hà, sản phẩm tái chế Nghĩa Collection đến chai nước mắm Phú Thuận đang mở ra con đường đưa các sản phẩm của địa phương vươn xa. Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên không gian mạng, mà cốt lõi là giúp các HTX kể câu chuyện thương hiệu, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và gia tăng giá trị cho người lao động.