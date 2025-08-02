  • Huế ngày nay Online
Xây dựng nông thôn hiện đại, xanh và bền vững

HNN.VN - Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng NTM hiện đại, xanh và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

 Thùng chứa bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, góp phần giữ gìn môi trường nông thôn sạch đẹp

Ngày 8/8, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) TP. Huế phối hợp cùng Dự án (DA) Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học, cùng đại diện 24 xã, phường trên địa bàn.

Hội thảo tập trung đánh giá toàn diện việc thực hiện các tiêu chí môi trường trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là các tiêu chí 17.6 - tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn, 17.7 - tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp sinh, 17.11 - môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, 17.12 - phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là những tiêu chí mang tính nền tảng trong việc xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống cho người dân nông thôn.

Tại hội thảo, DA Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam đã chia sẻ nhiều mô hình thực tiễn nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các khu dân cư, trường học, cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng NTM.

Điểm lưu chứa rác đã phân loại ở các địa phương

Ngoài các báo cáo tổng quan và chuyên đề, hội thảo cũng dành thời lượng lớn cho các phiên thảo luận và tham luận đến từ đại diện các xã, phường, các chuyên gia và các doanh nghiệp liên quan. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề còn tồn tại trong triển khai tiêu chí môi trường, giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường nông thôn, cũng như các sáng kiến cộng đồng và sự phối hợp liên ngành.

Hội thảo cũng là dịp để nhìn lại kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời thảo luận, đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy vai trò của cộng đồng và tăng cường liên kết giữa các cơ quan, tổ chức. Đây không chỉ là cơ hội tổng kết và nhìn lại quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, mà còn góp phần thúc đẩy các sáng kiến vì phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố đã đạt được những chuyển biến rõ rệt. Trong đó, điển hình như số xã đạt chuẩn NTM ở ở huyện Quảng Điền (cũ) với 11 thôn kiểu mẫu (chiếm 65% toàn thành phố), tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào xây dựng NTM. Hạ tầng nông thôn, được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Công tác giảm nghèo và xóa nhà tạm đạt kết quả rõ rệt, nhất là tại huyện A Lưới (cũ) và huyện Nam Đông (nay là Phú Lộc).
HÀ NGUYÊN
