Giảm nghèo bền vững ở Hương Thủy

Trồng rau, củ, quả sạch, an toàn ở Hương Thủy

Từ mô hình sinh kế thoát nghèo

Ở thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân (cũ), gia đình chị Ngô Thị Hằng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bản thân chị Hằng lại thường xuyên đau ốm, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên cuộc sống vô cùng chật vật. Bước ngoặt đến với chị Hằng vào cuối tháng 4/2023, khi gia đình được hỗ trợ 150 con gà giống và thức ăn chăn nuôi trị giá hơn 11 triệu đồng thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

“Đó là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi có thêm niềm tin và động lực để vươn lên, thoát nghèo”, chị Hằng nói. Sau vài tháng chăm sóc, đàn gà phát triển tốt, mang lại nguồn thu gần 18 triệu đồng. Số tiền này chị dành cho sinh hoạt gia đình, lo cho con cái ăn học và tiếp tục mở rộng đàn gà tạo nguồn thu ổn định. Câu chuyện của chị Hằng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thiết thực của các mô hình hỗ trợ sinh kế mà địa phương đang triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy Ngô Văn Vinh cho rằng, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các địa phương (trước sáp nhập) hỗ trợ hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên khá giả. Trong công tác giảm nghèo bền vững, các địa phương xác định nông nghiệp là lĩnh vực then chốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngành nông nghiệp của phường tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 2,76%/năm. Các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng chú trọng đổi mới kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, mở rộng sản xuất lúa theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt là sản xuất lúa giống và lúa hữu cơ.

Hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được khuyến khích phát triển theo hướng bền vững, an toàn sinh học. Trên sông Đại Giang, các mô hình nuôi cá lồng an toàn sinh học đạt hiệu quả cao, với khoảng 175 lồng/năm, doanh thu 12 - 15 triệu đồng/lồng/năm. Đồng thời, gắn với việc xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm cá sông Đại Giang, tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm địa phương trên thị trường.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai hiệu quả, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Hương Thủy. Nhiều sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ để được chứng nhận sản phẩm OCOP, như: chả cá sông Đại Giang (Thủy Tân), sản phẩm từ tinh bột gừng, nghệ (Thủy Lương), gạo thơm Thủy Châu, nấm rơm Thủy Lương, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tạo đà tăng trưởng ổn định

Theo ông Ngô Văn Vinh, song song với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại - dịch vụ, ngành công nghiệp và xây dựng của phường Hương Thủy trong những năm qua cũng ghi dấu bước tiến vững chắc, góp phần quan trọng vào sự chuyển mình của địa phương trong tiến trình giảm nghèo bền vững.

Đến năm 2025, giá trị tổng sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng của phường ước đạt 1.105,6 tỷ đồng, tăng gấp 1,81 lần so với năm 2020 (608,3 tỷ đồng). Con số này không chỉ thể hiện sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sau đại dịch COVID-19, mà còn phản ánh hướng đi đúng trong việc khuyến khích phát triển công nghiệp gắn với xây dựng hạ tầng và đô thị.

Với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,69%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành công nghiệp - xây dựng Hương Thủy đã và đang trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình dân sinh, giao thông và khu dân cư mới hình thành, tạo diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho phường trung tâm.

Các địa phương trước sáp nhập đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, thúc đẩy sản xuất và khôi phục kinh tế. Nhờ đó, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tiếp tục phát triển như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, mộc mỹ nghệ, nghề rèn... Đặc biệt, đến nay phường có một sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hai sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh của Cơ sở điêu khắc mộc mỹ nghệ Phúc Mai và hộ kinh doanh rèn Trường Tiến, góp phần khẳng định thương hiệu làng nghề địa phương.

Hoạt động xây dựng trên địa bàn chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công và nhà ở dân sinh, tạo nên diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại hơn. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa thu hút được các dự án đầu tư quy mô lớn. Đây là yêu cầu, mục tiêu mà Hương Thủy đang tập trung thực hiện và kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, phường Hương Thủy đang khẳng định bước đi đúng hướng trong tiến trình phát triển toàn diện, bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng Hương Thủy trở thành phường đô thị năng động, văn minh và giàu bản sắc.

Sau khi sáp nhập, phường Hương Thủy có hơn 20 hộ nghèo và hơn 50 hộ cận nghèo. Với phần lớn các hộ đều có cơ hội thoát nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã tập trung nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng hỗ trợ học nghề, định hướng việc làm cho người dân trong độ tuổi lao động; hộ nghèo có nhu cầu đều được tham gia đào tạo nghề miễn phí, được ưu tiên giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.