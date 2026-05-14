Tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ

Không gian tái hiện nghi lễ

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội làng Dương Nỗ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2026) do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức.

Các nhân chứng và nghệ nhân tái hiện theo đúng nghi lễ vốn được tiến hành trong thực tế khi đồng bào ở huyện A Lưới nghe tin Bác Hồ kính yêu qua đời năm 1969.

Mở đầu, chủ trì buổi lễ đọc diễn văn tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc Nhân dân. Trong bộn bề công việc lo cho hòa bình giang sơn xã tắc, Người vẫn dành những tình cảm trìu mến qua những bức thư gửi đồng bào các dân tộc thiểu số căn dặn rằng: “Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào”.

Trong giờ phút đau thương, đồng bào các dân tộc miền Tây Huế tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dành những tình cảm thiêng liêng sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu, nguyện suốt đời mang họ Hồ để ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người. Đó là niềm vinh dự, niềm tự hào để khẳng định rằng: Bác Hồ luôn sống mãi trong mỗi nhịp đập của mỗi trái tim của đồng bào các dân tộc.

Và từ đó, mỗi khi sinh con, đồng bào lại tự nguyện lấy họ của Bác đặt cho con mình. Buổi lễ tái hiện đưa người xem chứng kiến trở về lại khung cảnh đại ngàn Trường Sơn trong ngày Bác Hồ đi xa. Hôm đó có các già làng, bô lão, đại diện Mặt trận, trưởng bản cùng toàn thể đồng bào các dân tộc miền Tây. Mọi người cùng hướng ra miền Bắc, hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu cùng thề nguyện “Ai ăn ở hai lòng sẽ bị Giàng phạt, trời bắt tội, sẽ tàn lụi như cây gỗ mục trong rừng, như dòng suối cạn khô, như cỏ cây cháy rụi…”.

Theo Ban tổ chức, đến nay, vùng cao A Lưới có gần 12.000 người mang họ Hồ, chiếm trên 40,3% dân số; Nam Đông (nay thuộc xã Phú Lộc) có hơn 2.600 người họ Hồ (29%); người Pa Cô có nhiều người mang họ của Bác nhất, trên 7.000 người (trên 45,2%).

Trong số đó có nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là người dân tộc Pa Cô nổi tiếng của A Lưới như: Hồ Vai, Hồ Kăn Lịch, Hồ A Nun, Hồ Dục, Hồ Đơm, Hồ A Vầu, Hồ Căn Trẹc cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Cu Tríp, người dân tộc Cơ Tu.