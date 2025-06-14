Phong Dinh chuyển mình

Phường Phong Dinh từng bước xây dựng trở thành đô thị văn minh

Ký ức hào hùng

Dẫn khách đi thăm vùng Rú Cát - căn cứ cách mạng của huyện Phong Điền (cũ) trong kháng chiến, ông Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình, nay thuộc phường Phong Dinh thông tin: Thời kỳ đầu của kháng chiến, Chi bộ xã Phong Bình có tên là Phong Dinh, đã vận động đông đảo Nhân dân tham gia đấu tranh chính trị. Từ các cuộc đấu tranh này, nhiều cơ sở cách mạng được gây dựng, làm chỗ dựa tin cậy cho Đảng trong việc củng cố lực lượng tại địa phương. Căn cứ Hỏa Chăm - Rú Cát này được giữ vững trở thành nơi bám trụ của cán bộ, đảng viên liên xã Hòa - Bình - Chương (phường Phong Dinh ngày nay). Thời kỳ đó, nhiều gia đình ở xóm Hóp, Tây Hồ, Đông Trung Hồ… không ngại hiểm nguy nuôi giấu cán bộ trong nhà và làm liên lạc đưa đón cán bộ lên về căn cứ du kích.

Dừng chân trên con đường thảm nhựa giữa Rú Cát, ông Khánh kể: Trước đây trong kháng chiến, con đường này chỉ là đường mòn đầy cát trắng. Cả vùng Rú Cát toàn cây bản địa nên lúc đó rất nhiều hầm hào, là căn cứ cách mạng của ta. Do đây là nơi gần với Chiến khu Hòa Mỹ, nên cùng với các hoạt động chính trị, quân sự, chi bộ và Nhân dân ở đây còn chú trọng sản xuất, cất giấu lúa gạo, đóng góp cho kháng chiến. Công việc được tiến hành vào ban đêm, cứ đến mùa gặt xong, bà con cất giấu sẵn các bao lúa trong vườn nhà, các chiến sĩ du kích đi từng nhà nhận lúa rồi tập trung lên Rú Cát đào hầm chôn, bên trên làm các mộ giả, sau đó báo tin để bộ đội về nhận… Đó là một thời kỳ đầy tự hào, vẻ vang về đấu tranh chống giặc, bảo vệ quê hương.

Theo lời kể của ông Khánh, tôi tìm gặp ông Phạm Bá Liên, 85 tuổi, một người con của quê hương Phong Bình (cũ) có 60 năm tuổi Đảng, để tìm hiểu về mảnh đất chịu nhiều gian khổ trong kháng chiến. Pha trà mời khách, ông Liên hồi tưởng: Đầu năm 1947, rú cát ở Phong Bình trở thành nơi bám trụ của cán bộ, đảng viên của liên xã Hòa - Bình - Chương. Đến mùa hè năm 1947, nhiều cán bộ, đảng viên và chiến sĩ đã về bám cơ sở, xây dựng lại phong trào cách mạng. Để kháng chiến lâu dài, lực lượng du kích và Nhân dân trong vùng tiến hành xây dựng hệ thống hầm hào chiến đấu, hầm bí mật...

Vùng rú cát - căn cứ cách mạng của huyện Phong Điền (cũ) là vị trí chiến lược trong suốt những năm kháng chiến. Chính vì thế, địch luôn đổ vào đây một lực lượng lớn quân đội, đóng đồn bốt dày đặc để khống chế, đàn áp phong trào đấu tranh của ta. Tuy vậy, Nhân dân trong vùng dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng vẫn kiên trì bám đất, bám làng, kiên quyết đấu tranh chống giặc. Dù muôn vàn khó khăn, nhưng bà con vẫn ra sức chi viện cho kháng chiến, đóng vai trò là điểm trung chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí tiếp tế từ các vùng lân cận lên chiến khu Hòa Mỹ. “Đất Phong Dinh ngày ấy là một trong những địa phương hình thành làng, xã chiến đấu đầu tiên ở huyện Phong Điền (cũ)” - ông Liên quả quyết.

Hình thành đô thị văn minh

Phát huy truyền thống quật cường trong kháng chiến, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân vùng đất Phong Dinh hôm nay đang bắt tay vào “cuộc chiến” xây dựng quê hương mới.

Giới thiệu về các làng nghề truyền thống ở địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, ông Trần Văn Huy phấn khởi: Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế trọng tâm, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của phường. Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 15%, chiếm tỷ trọng 52% trong cơ cấu kinh tế. Hiện địa phương có 4 làng nghề truyền thống được công nhận, gồm: Mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, đệm bàng Phò Trạch, đan lưới Vân Trình, gốm Phước Tích; 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

Cùng với đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển đa dạng, giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm rất ấn tượng, với con số 18%. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ được quan tâm đầu tư. Việc quy hoạch các khu vực có tiềm năng, có lợi thế về phát triển du lịch đã thu hút vốn đầu tư, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, lượng khách du lịch đến địa bàn ngày càng tăng.

Điểm đáng chú ý khác là Phong Dinh đang phát triển mạnh các thành phần kinh tế, xúc tiến đầu tư các dự án (DA) ngoài ngân sách để tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện phường có 19 hợp tác xã, tổ hợp tác; 46 doanh nghiệp (DN), trong đó có 9 DN đầu tư trong khu công nghiệp (1 DN có 100% vốn nước ngoài); hơn 190 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên các lĩnh vực. Thông qua các chính sách, đã có 7 cơ sở được hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình khuyến công quốc gia với tổng số tiền 543 triệu đồng. Ông Nguyễn Viết Nam, hộ làng nghề đệm bàng Phò Trạch cho biết: Nhờ có chính sách hỗ trợ, đã mở ra hướng làm ăn mới cho bà con ở đây. Riêng sản phẩm đệm bàng N.X của tôi đã được đề nghị công nhận sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phong Dinh Hoàng Văn Thái, địa phương đang có các điều kiện thuận lợi nhờ UBND thành phố đã phê duyệt danh mục hơn 10 DA kêu gọi đầu tư trên địa bàn phường với các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, khoáng sản, năng lượng. Trong đó, có các DA lớn như Sân gôn Ngũ Hồ và khu phụ trợ; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ; Khu thương mại dịch vụ Ngũ Hồ; Khu bảo tàng nhà rường Huế tại làng nghề Mỹ Xuyên; Mỏ cát trắng tại xã Phong Chương, Phong Hòa; Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa...

Do đó, trong trong giai đoạn mới, Phong Dinh sẽ huy động các nguồn lực để tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; trọng tâm ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống giao thông trọng điểm theo quy hoạch, tạo nền tảng cho việc xây dựng đô thị. Trong đó, phối hợp với các ban ngành triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và hàng năm, ưu tiên nguồn lực cho các DA trọng điểm, quan trọng, mang tính chiến lược trên địa bàn phường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các DN, các DA ngoài ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các DA tại khu vực Ngũ Hồ, phấn đấu xây dựng phường Phong Dinh từng bước trở thành đô thị văn minh.