Điều tiết hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch ứng phó mưa lớn

Vận hành điều tiết nước tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền (Ảnh minh họa).

Theo dự báo, từ ngày 5 đến 12/10, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh vận hành đã ban hành; đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động điều chỉnh phương án vận hành, hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.

Đơn vị cũng phải thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để kịp thời có chỉ đạo phù hợp.

Cùng với hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch cũng sẽ điều tiết nước về hạ du sông Hương từ 10 giờ ngày 4/10.

Việc điều tiết các hồ chứa trong thời điểm dự báo có mưa lớn nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại ở vùng hạ du. Các địa phương liên quan cần theo dõi chặt chẽ thông báo vận hành hồ, chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, kịp thời cảnh báo người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.