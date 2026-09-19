Tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

Hồ chứa thủy điện A Lin 3 sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng xả vào 13 giờ chiều nay (21/9). Ảnh: Văn Trị

Sáng 21/9, Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung cho biết, đã có thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế ghi nhận đến 6 giờ ngày 21/9/2026 cùng các quy trình vận hành liên quan, hồ thủy điện A Lưới tiến hành tăng lưu lượng xả điều tiết từ 10 giờ cùng ngày. Mức lưu lượng xả được điều chỉnh tăng dần và có thể đạt tới 1.800 m3/s nhằm hạ mực nước tạo dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa trước đợt mưa lớn.

Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú cũng có thông báo về việc điều chỉnh thời gian, vận hành tại hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1.

Dựa trên bản tin dự báo mưa lớn trên địa bàn TP. Huế và tình hình thời tiết ghi nhận lúc 9 giờ ngày 21/9/2026, nhà máy dự kiến bắt đầu tăng lưu lượng xả điều tiết từ 13 giờ ngày 21/9 với mức lưu lượng tăng dần có thể lên đến 1.200 m3/s.

Thủy điện A Lin 3 điều tiết nhằm hạ mực nước tạo dung tích phòng lũ. Ảnh: Văn Trị

Công tác thông tin, báo cáo đã được các chủ đầu tư gửi đến Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các sở ngành chức năng, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du và các cơ quan liên quan.

Việc chủ động điều tiết xả lũ đúng quy trình và thông báo kịp thời nhằm giúp các địa phương cùng người dân khu vực hạ du chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.