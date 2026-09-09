Điều tiết hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1

Ứng phó đợt mưa lớn này, các hồ chứa trên địa bàn thành phố sẽ điều tiết nước đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Việc vận hành điều tiết hai hồ này được bắt đầu từ 13 giờ ngày 12/9/2026, nhằm chủ động hạ thấp mực nước hồ đón lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như khu vực hạ du trước dự báo mưa lớn.

Theo dự báo từ Cục Khí tượng Thủy văn, trong 10 ngày tới, khu vực Trung Bộ và TP. Huế có khả năng chịu tác động đồng thời của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Sự kết hợp của các hình thái thời tiết này sẽ gây ra đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ ngày 10 -17/9, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.

Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và các quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố quyết định điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua tràn của cả hai công trình thủy điện từ 13 giờ ngày 12/9 theo hướng tăng dần, tránh gây đột biến cho vùng hạ du.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới sẽ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng dự kiến tăng dần và có thể đạt tới 600m3/s. Trong khi đó, hồ thủy điện A Lin B1 thuộc Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1 cũng sẽ tăng lưu lượng điều tiết qua tràn với mức dự kiến có thể lên đến 300m3/s.

Hiện mực nước trong các hồ thủy điện, thủy lợi đang ở mức thấp.

Để phòng tránh tối đa nguy cơ ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú thông báo thông tin xả tràn đến chính quyền và Nhân dân các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 để chủ động phương án ứng phó tại khu vực lòng hồ.

Các đơn vị quản lý hồ phải duy trì chế độ theo dõi, thường xuyên cập nhật báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để có sự chỉ đạo kịp thời.

Nhằm bảo đảm an toàn cho lưu vực hạ du liên biên giới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã gửi văn bản thông báo phương án vận hành điều tiết hồ chứa đến các địa phương tỉnh Sê Kông và Attapeu thuộc nước bạn Lào để các địa phương phối hợp chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.