Đảm bảo nguồn cung thịt sạch cho thị trường dịp Tết

Lực lượng cán bộ thú y bám sát các lò mổ để đảm bảo nguồn thịt sạch ra thị trường

Siết chặt hoạt động giết mổ

Từ mờ sáng, tại cơ sở giết mổ lợn tập trung Bãi Dâu (86 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân) đã bắt đầu nhộn nhịp. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này cung ứng ra thị trường từ 500 - 600 con lợn thịt, lúc cao điểm như những ngày cận Tết tăng lên 700 - 800 con, đảm bảo nguồn cung cho gần 50% nhu cầu thị trường trên địa bàn thành phố.

Anh Diệp Văn Long, Tổ trưởng tổ thú y lò mổ Bãi Dâu cho biết, hoạt động giết mổ thường diễn ra từ 1 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Để đảm bảo kiểm soát nguồn lợn sạch, ngoài cán bộ thú y túc trực 24/24, các cán bộ thú ý tăng cường cũng có mặt tại cơ sở từ 13giờ30 đến 24giờ hôm trước để giám sát việc nhập gia súc. Lợn nhập phải khỏe mạnh, không bị bệnh, rõ nguồn gốc và đầy đủ thủ tục mua bán, kiểm dịch, tiêm phòng, phiếu kiểm tra lâm sàng của các trạm chăn nuôi và thú y khu vực...

Theo nhân viên quản lý lò mổ Bãi Dâu, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra lâm sàng, kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở giết, mổ tập trung, kiên quyết xử lý các trường hợp lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chết do vận chuyển. Tại thời điểm này, các cơ quan, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến thịt gia súc, gia cầm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Trên địa bàn thành phố hiện có 28 lò mổ, trong đó có 4 lò quy mô lớn tại Bãi Dâu, Thanh Thủy, Dương Nỗ và Hương Trà. Cán bộ thú y được bố trí thường trực 24/7 tại tất cả các lò mổ, đảm bảo thực hiện kiểm tra lâm sàng 100% trước và trong quá trình giết mổ nhằm ngăn chặn nguy cơ cung ứng ra thị trường nguồn thịt từ lợn nhiễm bệnh.

TS. Nguyễn Văn Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm tra về thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật; xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết hoặc không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định.

Để các sản phẩm thịt an toàn

Cùng với kiểm soát giết, mổ lực lượng thú y thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thịt luôn đảm bảo an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Tại 2 chốt kiểm dịch động vật phía bắc và phía nam trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố, lực lượng thú ý tăng cường hoạt động kiểm tra thủ tục kiểm dịch, kiểm tra lâm sàng động vật, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển, đóng dấu xác nhận vào giấy kiểm dịch, đồng thời thông tin 2 chiều nơi phương tiện vận chuyển động vật và nơi sản phẩm động vật đến.

Theo anh Nguyễn Đại, người điều khiển phương tiện chở động vật đang được kiểm dịch tại chốt kiểm dịch động vật phía bắc thành phố, các cán bộ thú y ở đây thực thực thi nhiệm vụ đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định, không gây phiền hà nhũng nhiễu đối với các phương tiện. “Chúng tôi hiểu rõ đây là thủ tục cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, trong đó có cả chính tôi…”, anh Đại bày tỏ.

Anh Lê Văn Hoàng, phụ trách chốt kiểm dịch động vật phía bắc thành phố thuộc địa bàn phường Phong Điền cho biết, thời điểm giáp Tết, mỗi ngày có rất nhiều xe vận chuyển động vật đi qua, mỗi xe chở 70 - 80 con gia súc. Lực lượng của chốt phải trực tiếp kiểm tra nguồn gốc động vật, thủ tục kiểm dịch, phiếu tiêm phòng hoặc các giấy tờ khác theo đúng quy trình tại chốt. Sau đó, thông qua nhóm Zalo để thông tin đến các thú y địa bàn, cán bộ thú y tại các lò mổ, trạm kiểm dịch phía nam về phương tiện vận chuyển, số động vật, tình trạng sức khỏe động vật… nhằm đảm bảo khép kín quy trình kiểm soát vận chuyển động vật trên địa bàn.

Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trong dịp Tết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố còn phối hợp cùng chính quyền các địa phương thường xuyên tiến hành điều tra dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn và hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt. Chi cục cũng tăng cường phối hợp công tác kiểm tra vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật chặt chẽ ngay tại cơ sở và các điểm giết, mổ nhỏ lẻ trong các hộ dân, nhằm đảm bảo nguồn thịt sạch cung cấp ra thị trường…