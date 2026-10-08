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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Sáng 9/10, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế đã đến kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế.

Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người dân vùng lũQuảng Điền tiếp tục bám sát tình hình, chủ động ứng phó với mưa lũ

Đồng chí Phạm Đức Tiến (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn. Ảnh: Diên Minh 

Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác phòng, chống thiên tai.

Các hệ thống quan trắc, công cụ hỗ trợ tính toán vận hành hồ chứa, mạng lưới giám sát mưa Vrain và hệ thống radar thời tiết X-band được tích hợp trên nền tảng Hue-S đã góp phần nâng cao năng lực theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin mưa lũ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng các nền tảng số còn tạo điều kiện để cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tiếp cận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai nhanh chóng, kịp thời hơn.

Đồng chí Phạm Đức Tiến yêu cầu bộ phận trực ban tiếp tục phát huy hiệu quả các công cụ, nền tảng công nghệ số hiện có; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, bảo đảm diễn biến thiên tai và các bản tin cảnh báo được chuyển tải nhanh chóng, chính xác đến cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và người dân. Qua đó, giúp các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các phương án phòng tránh, ứng phó phù hợp.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, đồng chí Phạm Đức Tiến lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ hồ chứa trên lưu vực sông Hương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nhận diện các nguy cơ có thể phát sinh và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm chủ động, linh hoạt, sát với tình hình thực tế.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí yêu cầu chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin cảnh báo qua các nhóm Zalo đến lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan, bảo đảm thông tin được truyền đạt nhanh chóng đến cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức ứng phó.

Mưa còn tiếp diễn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ven sông Bồ. Ảnh: Tâm Anh

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cần tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương. Các bản tin cần được chuyển đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để cập nhật trên nền tảng Hue-S và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân chủ động theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương, TP. Huế tập trung nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo và tổ chức ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và giảm thiểu những tác động bất lợi do mưa lũ gây ra.

PHONG ANH – DIÊN MINH
 Từ khóa:
Phó Bí thư Thành ủyChủ tịch HĐND TP. Huếkiểm traứng phómưa lớn
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