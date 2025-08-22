Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão

Các đơn vị, địa phương kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh

Theo bản tin Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, hồi 10 giờ ngày 22/8, vị trí ATNĐ ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines).

Thực hiện Công điện số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp nhiệt đới và bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của ATNĐ.

Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, cũng như về nơi tránh trú an toàn trước khi bão đến, duy trì thông tin liên lạc xử lý kịp thời các tình huống.

Thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và diễn biến ATNĐ trong những ngày tới được cập nhật trên trang thông tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hue-S, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tại TP. Huế, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố để chủ động phòng ngừa.

UBND các xã, phường rà soát các kế hoạch, kịch bản, phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt; tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, đánh bắt khi có gió mạnh.

Không để người dân trú tránh trên tàu thuyền, nhà bè nuôi thủy sản khi có ATNĐ, bão; theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến mưa bão để chủ động triển khai công tác ứng phó. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.