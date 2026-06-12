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Thế giới

Italia xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua tại Napoli

ClockThứ Bảy, 01/08/2026 09:30
Vào lúc 19 giờ 46 phút tối 31/7 theo giờ địa phương (rạng sáng 1/8 giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4,7 đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận của Italia, với tâm chấn được xác định tại khu vực Campi Flegrei, cách Napoli 6km.

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Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia (INGV), đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ khi hiện tượng sụt lún mặt đất quay trở lại Pozzuoli, ghi nhận gia tốc mặt đất lên tới 80-90% tại tâm chấn.

Trận động đất khiến 8 người bị thương, gây hoảng loạn lớn trong dư luận và làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhà thờ cùng các công trình công cộng tại Pozzuoli và Bagnoli.

Sự cố sập một phần cột điện cao thế tại khu vực Agnano đã làm gián đoạn lưới điện, gây mất điện và mất mạng Internet tại các khu vực Fuorigrotta, Bagnoli và một phần trung tâm Napoli.

Mặc dù công ty điện lực đã nhanh chóng khôi phục phần lớn nguồn cấp thông qua lưới điện dự phòng, nhiều khu vực cục bộ vẫn đang được khẩn trương xử lý.

Nhiều tuyến đường sắt và tàu điện ngầm đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ để cơ quan chức năng kiểm tra kỹ thuật an toàn hạ tầng.

Hiện Thủ tướng Giorgia Meloni đang theo dõi sát sao diễn biến thông qua các cuộc liên lạc thường xuyên với các bộ ban ngành liên quan.

Theo Giám đốc Đài quan sát Vesuvio, Lucia Pappalardo, đây là trận động đất thứ 11 có cường độ lớn hơn 4 trong chu kỳ hoạt động gia tăng của miệng núi lửa Flegrea suốt 20 năm qua. Bà cũng cảnh báo các dư chấn dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

https://nhandan.vn/italia-xay-ra-dong-dat-manh-nhat-trong-40-nam-qua-tai-napoli-post979141.html?gidzl=1DbeBJe-3bS6n64jDIKAL0R7OYqZ8mzGIi5eA71pLrPFbJyjStbP0nx8OIeXVGrV7vqmTs8Br5vDFZu3LG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Italiaxảy rađộng đất mạnh40 nămNapoli
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