Áp thấp nhiệt đới di chuyển lên phía trên vĩ tuyến 17, qua khu vực TP. Huế, mưa có xu hướng giảm dần

Trong ngày 13/9, trên vùng biển TP. Huế duy trì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Áp thấp nhiệt đới hiện đã di chuyển lên phía trên vĩ tuyến 17, qua khu vực TP. Huế. Đến 7 giờ sáng 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ và ngày càng xa khu vực TP. Huế. Vì vậy, nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh trên đất liền đối với địa phương không còn đáng ngại.

Tuy nhiên, vùng biển trên địa bàn TP. Huế vẫn tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Trong ngày 13/9, trên vùng biển còn duy trì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Về tình hình mưa, thời điểm mưa với cường độ lớn nhất trên địa bàn TP. Huế được nhận định đã qua. Từ trưa và chiều 13/9, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mưa chưa hoàn toàn chấm dứt và có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 17/9.

Người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp, ven sông suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất, vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại.