16 địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá và sạt trượt giao thông do mưa lớn

Mưa lớn trong những tháng cuối năm 2025 gây xói lở bờ suối, đường dân sinh trên địa bàn xã A Lưới 4 (Ảnh minh họa)

Đó là Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới 1- 5, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Kim Long và Phú Bài.

Tại Bình Điền, các điểm cần lưu ý gồm sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16 và sạt lở bờ sông Hữu Trạch. Khu vực Chân Mây - Lăng Cô có nguy cơ trượt lở đất đá tại thôn Phú Gia, Thổ Sơn; sạt trượt giao thông tại đèo Phú Gia, Hải Vân và đường khu du lịch Laguna; sạt lở bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Tại Hưng Lộc, cần đề phòng sạt trượt giao thông trên đường 14B (đoạn phía nhà ông Lê Chư - Hương Phú) và sạt lở bờ sông Nong qua các khu vực Hòa Vang, Bình An, Thuận Hóa. Ở phường Phong Điền, nguy cơ trượt lở đất đá được cảnh báo tại Phong Xuân, Phong Mỹ; sạt trượt giao thông trên tuyến đường 71 đến Rào Trăng 3, 4, A Lin B2, B1 và tỉnh lộ 17; sạt lở bờ sông Ô Lâu.

Tại Phú Lộc, các điểm đáng chú ý gồm thôn Trung Phước Tượng, Trung An (Lộc Trì cũ); sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49B Phú Lộc - Lộc Bình, đèo Phước Tượng, đường Cầu Tư Hiền - Lộc Bình và đường lên Bạch Mã; nguy cơ sạt lở bờ sông, đầm Cầu Hai.

Đáng lưu ý, khu vực A Lưới được cảnh báo tại nhiều địa bàn. Cụ thể, A Lưới 1 có nguy cơ trượt lở đất đá tại các thôn Trụ Pi, Hồng Thủy, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Vân; sạt lở bờ sông Tà Rình và sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hồng Thủy. Tại A Lưới 2, nguy cơ trượt lở đất đá được cảnh báo ở A Ngo, Hồng Bắc, Quảng Nhâm; sạt lở bờ sông suối Lê Ninh, sông Tà Rình và sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Ngo. A Lưới 3 có nguy cơ tại Bốt Đỏ, Phú Vinh, Hồng Thượng, Sơn Thủy, Hồng Thái; sạt lở bờ sông A Sáp và sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 3.

A Lưới 4 cần lưu ý trượt lở đất đá tại Đông Sơn, Hương Phong, Lâm Đớt, A Roàng; sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 74, đường vào cửa khẩu A Đớt; sạt lở bờ sông khe Triết, khe Chai, suối Tam Lanh, La Tung, Pi Lung, Xanh. Tại A Lưới 5, nguy cơ trượt lở đất đá được cảnh báo ở Hồng Hạ; sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A; sạt lở bờ sông Bồ đoạn thượng nguồn và nguy cơ lũ quét khu vực Hồng Hạ.

Các khu vực khác cũng nằm trong diện cần theo dõi gồm: Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Kim Long và phường Phú Bài. Trong đó, Khe Tre có nguy cơ trượt lở đất đá tại các khu vực Khe Tre, Hạ An, Đa Phú; sạt trượt giao thông trên đường nhà ông Chư - đèo La Hy và cao tốc La Sơn - Túy Loan; sạt lở bờ sông Tả Trạch.

Tại Lộc An, cảnh báo sạt lở bờ sông Truồi. Long Quảng có nguy cơ trượt lở đất đá tại đồi C9, thôn 1, thôn 2; sạt trượt giao thông trên đường ngã ba Thượng Long - Khe Biên - Tà Rị và sạt lở bờ sông Tả Trạch.

Nam Đông có nguy cơ trượt lở tại thôn Lập, thôn A Tin và sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn qua Thượng Nhật. Đối với phường Kim Long, cảnh báo trượt lở đất đá tại Điện Huệ Nam, núi Dâu Tằm, núi Nhạn, cùng nguy cơ sạt lở bờ sông Tả Trạch, Bạch Yến. Tại phường Phú Bài, cần lưu ý sạt lở đất tại Dương Hòa, Phú Sơn và sạt lở bờ sông Hữu Trạch.

Năm 2025, mưa lũ đã gây sạt lở nặng dọc bờ sông Bồ.

Trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động phòng tránh, đặc biệt không đi qua hoặc dừng đỗ phương tiện tại những vị trí có dấu hiệu sạt trượt, taluy mất ổn định, ven sông, suối khi mưa lớn. Các lực lượng chức năng cần tăng cường theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ ngày 11/9 đến 7 giờ ngày 11/9) trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Mưa lớn còn tiếp diễn từ ngày 11- 15/9, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ngập úng đô thị.