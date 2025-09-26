  • Huế ngày nay Online
Linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công

HNN - Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC), thành phố đã kịp thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án (DA) có tỷ lệ giải ngân thấp, các nhiệm vụ, DA đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn và kịp thời bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các DA quan trọng, cấp bách của thành phố.

 Các dự án phòng, chống thiên tai được ưu tiên bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Ngọc Hiếu

Điều chỉnh kế hoạch vốn

Cuối năm 2024, HĐND tỉnh (nay là thành phố Huế) đã ban hành nghị quyết về việc giao kế hoạch ĐTC năm 2025. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, UBND thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, trên cơ sở rà soát tiến độ các DA, UBND thành phố đã trình HĐND thông qua nội dung điều chỉnh và giao kế hoạch vốn năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, số vốn được điều chỉnh là 131,2 tỷ đồng đối với các DA có tiến độ giải ngân thấp, các nhiệm vụ, DA đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn và kịp thời bổ sung vốn cho các DA đã hoàn thành thủ tục đầu tư, DA quan trọng, cấp bách.

Từ nguồn thu sử dụng đất, thành phố cũng điều chỉnh giảm 47,8 tỷ đồng đối với các DA đã hoàn thành và không còn nhu cầu vốn; DA có vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài không giải ngân hết… Đồng thời, điều chỉnh tăng 47,8 tỷ đồng để thực hiện các DA hoàn thành trong năm 2025 như: Đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc (cũ); Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tân Tô…

Từ nguồn thu phí tham quan di tích, thành phố cũng điều chỉnh giảm 58,4 tỷ đồng đối với nhiệm vụ hoàn ứng ngân sách địa phương do không có nhu cầu đã thực hiện hoàn ứng theo giá trị thanh toán thực tế nguồn vốn ứng trước sang cho các DA: Bảo quản, tu bổ di tích Hưng Miếu; Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế và DA Tu bổ tôn tạo và phục dựng thích nghi di tích Văn Miếu (giai đoạn 1) đã hoàn thành thủ tục đầu tư và các DA đã hoàn thành thủ tục quyết toán.

Cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án

Cùng với điều chỉnh kế hoạch vốn từ các DA có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, UBND thành phố cũng trình HĐND thành phố giao kế hoạch vốn năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương với số tiền là 30,426 tỷ đồng cho các DA đã hoàn thành công tác phê duyệt đầu tư, đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định và đã được HĐND thành phố thống nhất phương án phân bổ.

Trong đó, giao 8 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất để thực hiện DA Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Sịa - Mai Dương. Từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2023 với số tiền 7,4 tỷ đồng giao cho DA Khối nhà học bộ môn Trường THCS Thủy Dương. Nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2024 với số tiền 9,542 tỷ đồng cũng được giao để thực hiện DA Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9 đoạn qua Khu công nghiệp Phong Điền và các DA thành phần thuộc DA Chuyển đổi số triển khai giai đoạn 2024 - 2025...

Song hành với các giải pháp trong việc điều chỉnh vốn, giao kế hoạch vốn bổ sung, để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn, thành phố cũng rất quyết liệt trong thực hiện các giải pháp điều hành.

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, DA thuộc kế hoạch ĐTC năm 2025. Tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ĐTC; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, ban quản lý DA, cá nhân cố tình chậm tiến độ giao và giải ngân vốn ĐTC.

Hoàng Anh
