Iran tạm thời đóng cửa không phận

Quang cảnh một sân bay ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo thông báo hàng không chính thức vào rạng sáng 15/1, Iran đã tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay dân sự quốc tế đến và đi đã được cấp phép từ trước.

Thông báo gửi cho các hãng hàng không lưu ý không phận Tehran sẽ đóng cửa trong ngày 15/1, chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế hoạt động khi được sự chấp thuận của Cục Hàng không Dân dụng Iran.

Lệnh hạn chế này áp dụng cho các chuyến bay đến hoặc đi từ Iran, trong khi tất cả các hoạt động hàng không khác đều bị đình chỉ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực và tại Iran gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem phát đi cảnh báo đối với công dân nước này có kế hoạch tới Israel do căng thẳng khu vực đang diễn ra.

Cảnh báo không kèm theo chỉ dẫn cụ thể nào ngoài việc nâng cao mức độ cảnh giác và sẵn sàng ứng phó đối với công dân Mỹ đang ở Israel. Trước đó chưa đầy 24 giờ, Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân của mình rời Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO) cũng ban hành cảnh báo tương tự cho công dân Anh do căng thẳng khu vực gia tăng.

FCDO khuyến cáo công dân Anh không nên tới Israel, trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Đại sứ quán Anh tại Tehran tạm thời đóng cửa.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cho biết đã ra lệnh “tạm thời đình chỉ” việc nhân viên của mình tới một số căn cứ quân sự tại quốc gia Arập vùng Vịnh này.

Theo thông báo, lệnh đình chỉ áp dụng đối với việc di chuyển vào các cơ sở quân sự, bao gồm Trại Arifjan, Trại Buehring, Căn cứ Không quân Ali Al Salem và Trại Patriot.

Kuwait hiện là nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung tâm Lục quân Mỹ (US Army Central), cơ quan chỉ huy các hoạt động của lục quân Mỹ tại Trung Đông.

Trước tình hình bất ổn tại Iran, Italia đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran ngay lập tức.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Ba Lan cảnh báo công dân nước này đang ở Iran “rời đi ngay lập tức.” Bộ nhấn mạnh các chuyến đi mới nên được hủy bỏ, đồng thời khuyến cáo người Ba Lan hiện có mặt tại Iran đăng ký vào hệ thống trực tuyến Odyseusz để cơ quan ngoại giao liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Những ai cần hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp với lãnh sự quán Ba Lan tại Tehran.

Theo báo Times of Israel cùng ngày, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) bày tỏ quan ngại các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại Iran và sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu tình trạng này tiếp diễn.

Nội dung này được đưa ra trong tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ, cùng với đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu.

Một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng về tình hình tại Iran vào ngày 15/1.

Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ GMT (tức 3 giờ ngày 16/1 giờ Việt Nam).

Nguồn tin lưu ý Somalia - Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1, hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này.

