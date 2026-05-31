Nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế

Cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế

Năm 2025, tổng nợ thuế trên địa bàn gần 930 tỷ đồng, tăng 64% so với cuối năm 2024. Điểm tích cực là nhóm nợ có khả năng thu chiếm tỷ trọng 87%, tương đương 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ thuế trên tổng dự toán thu ngân sách nhà nước là 5,4%, trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán là 4,7%. Các chỉ số này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn cho phép của Bộ Tài chính, ngành thuế, song tốc độ tăng nợ thuế vẫn là một bài toán cần giải quyết, tránh nguy cơ chuyển nhóm từ nợ có khả năng thu sang nợ khó thu.

Bên cạnh các giải pháp mang tính đôn đốc, hỗ trợ, Thuế thành phố đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đối với nhóm người nộp thuế cố tình chây ì hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Trong đó, việc tạm hoãn xuất cảnh, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đối với người đại diện pháp luật, cá nhân nợ thuế lớn… là những giải pháp mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế và đảm bảo thu hồi nợ.

Chỉ tính riêng năm 2025, Thuế thành phố đã ban hành hơn 255.000 lượt thông báo đôn đốc thu nợ; hơn 6.300 lượt quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ; công khai gần 10.000 lượt thông tin đơn vị chây ì nợ thuế lên Cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Điển hình như ngày 21/5/2026, Thuế cơ sở 1 ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hộ kinh doanh Nguyễn Minh Chính vì nợ tiền thuế, tiền chậm nộp gần 80 triệu đồng. Thông báo này nêu rõ, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, ông Nguyễn Minh Chính chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Cơ quan thuế đã thực hiện các giải pháp mềm như: Gửi thông báo nợ thuế điện tử, làm việc trực tiếp với người nộp thuế, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh thủ tục giải quyết.

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, để thu hồi nợ thuế, Thuế thành phố tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; đẩy mạnh điện tử hóa các khâu, các bước trong công tác quản lý thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan như: Công an, ngân hàng, tòa án, quản lý thị trường… trong việc thu hồi nợ thuế. Đồng thời, đôn đốc thu nợ đối với khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo các nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế.

Đối với các khoản nợ liên quan đến đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ ngân sách nhà nước. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND thu hồi đất.

Thu hồi nợ thuế không đơn thuần là câu chuyện tăng thu ngân sách mà là yêu cầu đảm bảo công bằng giữa các chủ thể kinh doanh. Bởi, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cần được bảo vệ trước tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh từ những đơn vị cố tình chây ì, chiếm dụng tiền thuế.