Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Lợi thế để doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York, ngày 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm với doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ.

Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Hiểu biết chung (BCIU) phối hợp tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại song phương quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ - đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường trong hoạt động này.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, logistics, y tế, tài chính và tiêu dùng, trong đó có Amazon, Apple, Meta, Coca-Cola, Warburg Pincus, Amway, Atlas Air, Excelerate Energy, EXCEL Services Corporation và Vantive.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, Tọa đàm có sự tham gia của một số tập đoàn tiêu biểu như: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Vietjet, HDBank, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc góp phần làm sâu sắc thêm tính kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa, vai trò cũng như tầm quan trọng của sự kiện này.

Diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025) và 2 năm xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023 - 2025), Chủ tịch nước khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là trụ cột then chốt, là động lực quan trọng để quan hệ hai nước phát triển thực chất, bền vững và sâu sắc hơn.

Giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như nhiều đối tác hiểu hơn về môi trường đầu tư kinh doanh cũng như lợi thế hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đã khái quát lại quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế kém hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD vào năm 1986, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đã trở thành một trong 32 nền kinh tế hàng đầu, với kim ngạch thương mại nằm trong top 20 thế giới.

Hiện, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ với hơn 60 nền kinh tế lớn của khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng gấp đôi mức trung bình của các nước đang phát triển, kiểm soát tốt lạm phát. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Với những lợi thế nêu trên, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi: "Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ hãy mạnh dạn nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, cùng Việt Nam kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững. Việt Nam trân trọng mời gọi các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đặt trụ sở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam".

Khẳng định lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trong 30 năm qua là minh chứng sống động cho hành trình hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

“Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn là trụ cột then chốt trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 138 tỷ USD. Sự hiện diện và hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam của các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ như Apple, Intel, Nike... là minh chứng cho sự tin tưởng và tiềm năng hợp tác giữa hai bên” - Chủ tịch nước Lương Cường thông tin.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã cùng Việt Nam kiến tạo nên những thành tựu kinh tế quan trọng ngày hôm nay.

Chia sẻ những định hướng, ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, năm 2045 Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Cùng với đó, Việt Nam định hướng trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, là cứ điểm sản xuất và trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam không chỉ là “công xưởng" mà còn là “trung tâm trí tuệ" của thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đã tiến hành những cải cách thể chế mạnh mẽ, coi đây là động lực cốt lõi cho phát triển. Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp chính quyền hai cấp trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi, hoàn thiện các luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo…

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Hoa Kỳ mở rộng hiện diện, đặt trụ sở khu vực và trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Cùng đó, kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ phát huy vai trò cầu nối với Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy một tiến trình thương mại công bằng, cân bằng lợi ích cho cả hai bên.

Hoan nghênh Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược

Tiếp nối định hướng chiến lược đó, phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Hoa Kỳ luôn được Việt Nam xác định là một trong những đối tác kinh tế - thương mại hàng đầu, không chỉ bởi quy mô thương mại mà còn bởi vai trò chiến lược đối với ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước không chỉ đo bằng con số kim ngạch mà còn thể hiện sự tin cậy, bổ trợ lẫn nhau và giá trị chiến lược lâu dài.

Việt Nam hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN, đứng trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng đầu thế giới và nằm trong top 15 điểm đến FDI hấp dẫn nhất toàn cầu. "Những con số này đã phản ánh sức hút mạnh mẽ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định.

Cũng theo Bộ trưởng, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, coi đây là động lực then chốt để phát triển bền vững. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn Hoa Kỳ đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ số, năng lượng tái tạo, hạ tầng, tài chính và y tế.

Liên quan đến thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ tới Chính phủ Hoa Kỳ, thúc đẩy một quá trình đàm phán thương mại đối ứng, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích của cả hai quốc gia. Sự ủng hộ của doanh nghiệp Hoa Kỳ là vô cùng cần thiết để kiến tạo những thỏa thuận mang lại lợi ích lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế song phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi”.

Việt Nam - điểm đến chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện của các tập đoàn Hoa Kỳ đã thông báo về các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn của Hoa Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Và tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Đại diện Amazon bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ vệ tinh và điện toán đám mây.

Coca-Cola tái khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam, dẫn chứng bằng việc đưa vào hoạt động nhà máy mới tại Tây Ninh, coi đây là minh chứng cho chiến lược đầu tư gắn liền với phát triển bền vững.

Cùng với đó, Warburg Pincus, một trong những nhà đầu tư quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, bày tỏ niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và minh bạch, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch tiếp tục mở rộng hiện diện.

Các tập đoàn năng lượng như Excelerate Energy và EXCEL Services Corporation khẳng định mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng sạch và các dự án điện hạt nhân.

Các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đại diện một số doanh nghiệp khác cũng thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam, coi đây là hướng đi triển vọng để gắn kết lợi ích của cả hai bên.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Với những trao đổi thẳng thắn và tin cậy, Tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc kiến tạo một giai đoạn hợp tác mới, hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững của Việt Nam, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế.

Sự kiện này, cùng với các hoạt động của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, đã góp phần khẳng định vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trên cả phương diện quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu.