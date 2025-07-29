  • Huế ngày nay Online
Ngành Đường sắt đã bán được 64.200 vé tàu hỏa dịp Tết Bính Ngọ 2026

Sau một tháng mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, ngành Đường sắt đã bán được khá nhiều chỗ và một số chặng cao điểm dịp Tết số lượng cũng có rất ít và hành khách nên cân nhắc mua sớm để có chỗ.

Những hành khách đến ga mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 trong ngày đầu mở bán vé. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, sau một tháng mở bán vé tàu tàu Tết Bính Ngọ 2026, tính đến hết ngày 20/10, ngành Đường sắt đã bán được 64.200 vé.

Theo đó, vận tải Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 3/2-8/3/2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngành Đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu, với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé cho hành khách đi suốt.

Trước Tết, giai đoạn từ ngày 3-9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ 14-16/2/2026 (từ ngày 27-29 tháng Chạp) hiện vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga. 

Những ngày cao điểm từ 10-14/2/2026 (từ ngày 23-27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 2.500 chỗ.

Cụ thể, các vé tàu còn có ga đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội) ngày 10/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) còn 1.045 vé, đi tất cả các ga.

Ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp) còn 199 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh. Ngày 12/02 (tức 25 tháng Chạp) còn 121 vé; ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp) còn 175 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh. Riêng ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp) còn 1.044 vé, đi tất cả các ga.

Hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5-15% đối với các tàu chiều lẻ trước Tết (từ ngày 3-17/2/2026) và chiều chẵn sau Tết (từ ngày 21/2-8/3/2026).

Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu Thống nhất xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên.

Giảm từ 2-12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên; tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau.

Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm từ 10-20% giá vé cho Sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Ngành Đường sắt cũng áp dụng mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên Thẻ đi tàu đối với các vé tàu đi trong những ngày cao điểm. Các ngày khác vẫn áp dụng mức phí đổi/trả vé theo quy định (vé cá nhân thực hiện đổi/trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên. Vé tập thể thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên).

Ngoài ra, ngành Đường sắt đã mở bán vé các đoàn tàu Thống nhất chạy thường xuyên trong dịp Tết Dương lịch 2026 như sau: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn-Hà Nội), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn-Đà Nẵng), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn-Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn-Phan Thiết). Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng./.

Theo vietnamplus.vn
