Người dân vẫn khổ vì cả chục yêu cầu xác nhận ngoài danh mục

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kim Long.

Những giấy xác nhận “không tên”

Một buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kim Long, ông Trần Thanh Phương, chuyên viên phụ trách hỗ trợ giám sát, liên tục tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện các loại giấy xác nhận. Trên bàn làm việc là đủ loại giấy tờ: Giấy ủy quyền nhận thuốc, ủy quyền nhận lương hưu, xác nhận lý lịch học sinh - sinh viên, đơn trình bày mất sổ nhận trợ cấp...

“Riêng sáng nay đã có gần 10 trường hợp đến nhờ hỗ trợ. Có người đến xin giấy ủy quyền nhận thuốc cho cha đang điều trị tim mạch, người khác mang theo hồ sơ vay vốn ngân hàng, còn một phụ huynh thì cần xác nhận lý lịch cho con chuẩn bị nhập học. Có ngày hơn 30 trường hợp”, ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, đây đều là những giấy xác nhận ngoài danh mục TTHC được công bố nhưng lại được nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu khi giải quyết hồ sơ. Phổ biến nhất là ủy quyền nhận thuốc cho người mắc bệnh mãn tính, nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội và xác nhận lý lịch học sinh - sinh viên.

“Không ít trường hợp chỉ cần chứng thực chữ ký nhưng vẫn được yêu cầu về phường xin xác nhận. Có người không biết cách soạn văn bản, cán bộ phải hướng dẫn, đánh máy lại để hoàn thiện hồ sơ”, ông Phương nói.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kim Long Nguyễn Văn Hiếu thông tin, tình trạng này không chỉ xảy ra ở Kim Long mà khá phổ biến tại nhiều xã, phường. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, địa phương vẫn tiếp nhận, hỗ trợ, dù nhiều nội dung không thuộc TTHC.

Theo thống kê của trung tâm này, hiện có 13 nhóm giấy xác nhận ngoài TTHC mà cán bộ cơ sở thường xuyên hỗ trợ người dân. Ngoài giấy ủy quyền nhận thuốc, nhận lương hưu còn có xác nhận lý lịch thi tuyển công chức, xác nhận cư trú để vay vốn ngân hàng, thân nhân thăm nuôi tại cơ sở giam giữ...

“Nhưng khó nhất là những giấy xác nhận mà chính quyền không có căn cứ để kiểm chứng. Chúng tôi chỉ có thể xác nhận những thông tin liên quan đến cư trú. Với các nội dung khác, nếu xác nhận thì phải chịu trách nhiệm nhưng lại không có chức năng kiểm tra, xác minh”, ông Hiếu chia sẻ.

Một bất cập khác là sự thiếu thống nhất giữa các đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Có loại giấy tờ chỉ cần chứng thực chữ ký nhưng vẫn yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã; hay lý lịch học sinh - sinh viên, dù nhiều thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID, nhiều trường vẫn yêu cầu bản giấy có xác nhận của địa phương.

Ông Trần Thanh Phương (chuyên viên phụ trách hỗ trợ giám sát),tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện các loại giấy xác nhận.

Cần tháo gỡ từ gốc

Từ những vướng mắc phát sinh tại cơ sở, mới đây, Chủ tịch UBND phường Kim Long Đồng Sỹ Toàn đã phản ánh với lãnh đạo thành phố về tình trạng nhiều yêu cầu xác nhận ngoài TTHC đang gây khó khăn cho cả người dân và chính quyền địa phương.

Ngày 14/7 vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ các yêu cầu xác nhận của người dân; phân loại rõ những nội dung xuất phát từ quy định hành chính và những yêu cầu phát sinh từ các cơ quan, đơn vị để đề xuất hướng xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nếu các đơn vị khai thác tốt hơn dữ liệu số và điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ thì nhiều loại giấy xác nhận sẽ không còn cần thiết.

Đơn cử như lý lịch học sinh - sinh viên, nhiều thông tin đã có trên VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư nhưng một số đơn vị vẫn yêu cầu bản giấy có xác nhận của địa phương. Nếu khai thác hiệu quả dữ liệu sẵn có, người dân sẽ bớt một lần đi lại.

Ông Hiếu cho rằng, cần xác định rõ đây là những yêu cầu phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, chứ không phải TTHC của chính quyền cấp xã. Mỗi đơn vị cần có phương thức xác thực phù hợp, thay vì dồn mọi yêu cầu xác nhận về UBND xã, phường.

Về phía người dân cũng mong những yêu cầu xác nhận không cần thiết sớm được cắt giảm. Bà Nguyễn Thị Lan (phường Kim Long) cho biết, khi làm thủ tục nhận thuốc thay cho người thân điều trị bệnh dài ngày, gia đình phải đến phường xin xác nhận giấy ủy quyền. “Người bệnh không đi lại được nên người nhà phải thay mặt làm thủ tục. Nếu có cách xác thực khác thì sẽ thuận tiện hơn, nhất là với người lớn tuổi”, bà Lan bày tỏ.

Thực tế cho thấy, nhiều loại giấy xác nhận hiện nay không xuất phát từ quy định của TTHC mà từ yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cùng với việc rà soát, thống nhất cách thức xác thực thông tin, các đơn vị tiếp nhận hồ sơ cũng cần điều chỉnh những yêu cầu không còn phù hợp để người dân không phải thêm một lần đến UBND cấp xã chỉ để xin một xác nhận.