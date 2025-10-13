Để doanh nghiệp Huế vươn tầm

Công nhân Dệt may Huế sản xuất sợi trên dây chuyền tiết kiệm năng lượng

Chú trọng phát triển xanh

Bước chân vào An Nhiên Garden của Công ty TNHH MTV Thực dưỡng chay An Nhiên, du khách không chỉ tìm thấy một thực đơn chay phong phú mà còn trải nghiệm một triết lý sống xanh được hiện thực hóa. Gần 70% nguyên liệu do nông dân địa phương sản xuất, trồng trọt, vừa giảm phát thải từ vận chuyển, vừa hỗ trợ sinh kế cho nông dân. Đáng chú ý, toàn bộ thực phẩm thừa mỗi ngày đều được phân loại, cân đo rồi ủ thành phân hữu cơ, giúp giảm tới 60% rác thải hữu cơ và phân bón cho khu vườn trong khuôn viên.

Đáng chú ý, nhà hàng còn công khai lượng khí thải phát sinh trong quá trình tạo ra từng món ăn, từ khâu chọn nguyên liệu, vận chuyển đến chế biến. Nhờ đó, thực khách có thể nhận biết được mức độ thân thiện với môi trường của món ăn mình chọn. “Chúng tôi muốn khách hiểu rằng, mỗi lựa chọn của họ dù nhỏ cũng góp phần giảm phát thải và lan tỏa lối sống xanh,” bà Nguyễn Thị Thùy An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực dưỡng chay An Nhiên, chia sẻ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang về cho An Nhiên Garden giải thưởng “Điểm đến Du lịch Bền vững ASEAN 2024 - 2025”. Hành trình xanh của nhà hàng cũng được giới thiệu tại nhiều diễn đàn quốc tế như Hàn Quốc, Thái Lan, Lào… Đây là minh chứng cho việc một DN dịch vụ dù nhỏ nhưng vẫn có thể truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường.

Tương tự, Alba Thanh Tân, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng của Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế cũng tạo được nhiều điểm nhấn trong kinh doanh xanh. Từ chai thủy tinh tái sử dụng làm bình hoa, ống hút làm từ cây sả thay ống hút nhựa, đến hệ thống phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ tại nguồn, mỗi chi tiết nhỏ đều được tính toán để giảm thiểu tác động đến môi trường. Bộ phận cảnh quan còn nghiền nhỏ cành cây cắt tỉa, ủ thành phân vi sinh để trồng 1,2ha rau xanh phục vụ nhà hàng.

Nhờ những giải pháp sáng tạo này, trung bình mỗi năm, Alba Thanh Tân đã giảm 70% bao bì ni lông, tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đối với du khách, những chi tiết nhỏ này tạo thành trải nghiệm đáng nhớ. Chị Nguyễn Thị Hiền (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đều quay lại đây vài lần vì ở Alba Thanh Tân tôi không chỉ được nghỉ dưỡng mà còn được truyền thêm động lực sống xanh từ những việc làm giản dị, gần gũi”.

Theo ông Eugene Hendriks, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Alba Thanh Tân, phát triển du lịch xanh không phải là khẩu hiệu, mà là hành trình dài được vun đắp mỗi ngày. Từng nhân viên, từng bộ phận trong công ty đều được khuyến khích hành động vì môi trường, từ việc tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải đến cải tiến quy trình làm việc. Ban lãnh đạo duy trì các cuộc họp định kỳ để cùng nhìn lại, tự soi và tự sửa, đồng thời mời chuyên gia độc lập đánh giá để không ngừng hoàn thiện. “Xanh hóa không thể thành công trong ngày một ngày hai. Điều quan trọng là biến nó thành thói quen, khi thói quen đã hình thành, du khách cũng sẽ đồng hành và lan tỏa tinh thần ấy ra bên ngoài,” ông Eugene Hendriks nhấn mạnh.

Khẳng định thương hiệu

Nếu ngành dịch vụ gắn kết du khách với trải nghiệm xanh, thì ngành dệt may, trụ cột xuất khẩu của Huế cũng đang chứng minh xanh hóa chính là chìa khóa để tồn tại và vươn xa.

Scavi Huế là một trong những DN tiên phong trong hành trình phát triển xanh. DN đã hợp tác với Tập đoàn Constant Energy, đơn vị quốc tế chuyên đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái để triển khai dự án tại nhà máy ở Phong Điền, đồng thời nghiên cứu tích hợp thêm giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm tăng tính bền vững. Những dự án mới của Scavi cũng đều hướng tới mô hình “nhà máy xanh - thông minh 4.0”, ứng dụng năng lượng tái tạo, tự động hóa và các giải pháp quản trị thân thiện với môi trường, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Không dừng lại ở hạ tầng, Scavi Huế còn tiên phong áp dụng công cụ đo lường phát thải carbon cho từng sản phẩm, công khai dữ liệu môi trường theo chuẩn ESG, yếu tố ngày càng bắt buộc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Trần Văn Mỹ, Tổng Giám đốc Scavi Huế, chia sẻ: “Xanh hóa không chỉ là cam kết với đối tác, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và người lao động. Một môi trường sản xuất sạch, an toàn cũng chính là cách để giữ chân hàng chục nghìn công nhân gắn bó lâu dài”.

Cũng đi theo lộ trình bền vững, Công ty CP Dệt may Huế (Huegatex) đặt mục tiêu từ năm 2020 trở đi giảm trung bình 1% lượng khí thải, nước thải và rác thải trên mỗi đơn vị sản phẩm mỗi năm, đồng thời mở rộng kế hoạch giảm thêm 3% lượng điện tiêu thụ. DN còn triển khai sản xuất sợi, vải và hàng may mặc có sử dụng thành phần sợi tái chế, coi đây là bước đi thiết thực để tham gia chuỗi cung ứng xanh của các thương hiệu lớn.

Nhà máy mới của Huegatex được xây dựng đạt tiêu chuẩn xanh, sử dụng điện mặt trời, lò hơi sinh khối thay than đá, cùng hệ thống xử lý nước thải có quan trắc tự động truyền trực tuyến về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ống hút làm từ cây sả được sử dụng tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Theo bà Nguyễn Hồng Liên, Tổng Giám đốc Huegatex: “Khách hàng quốc tế ngày càng khắt khe. Muốn đứng vững trong chuỗi cung ứng, DN buộc phải chuyển đổi xanh. Đây là con đường tất yếu và cũng là cơ hội để khẳng định thương hiệu Huegatex trong ngành dệt may toàn cầu”.

Những nỗ lực từ DN không tách rời định hướng lớn của thành phố Huế trong việc xây dựng nền kinh tế xanh. Theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, thành phố đã và đang đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút và hỗ trợ DN phát triển xanh, như: Đầu tư hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay, giao thông; cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép. Thành phố cũng chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác với các trường đại học, cơ sở nghề.

“Thành phố không chỉ muốn thu hút vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là tạo một môi trường kinh doanh bền vững. DN xanh cần một hệ sinh thái đồng bộ, từ chính sách đến hạ tầng để phát triển đúng nghĩa,” ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Từ những chi tiết giản dị như chiếc ống hút làm từ cây sả ở Alba Thanh Tân, thực đơn xanh tại An Nhiên Garden, đến những dự án quy mô như hệ thống điện mặt trời của Scavi hay việc sử dụng sợi tái chế trong sản xuất của Huegatex đã cho thấy tinh thần “xanh hóa” đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng DN Huế. Đó không chỉ là những sáng kiến riêng lẻ, mà đang hình thành một dòng chảy phát triển xanh, nơi du lịch, dịch vụ và công nghiệp cùng chung hướng tăng trưởng đi đôi với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.