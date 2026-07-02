Siết chặt quản lý rác thải

Dọn dẹp vệ sinh môi trường cần sự chung tay của các lực lượng

Mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường

Trên trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn đi qua phường Vỹ Dạ, TP. Huế xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải xây dựng (xà bần) trái phép. Khu vực gần cầu qua sông Như Ý - nối khu A và khu B thuộc Đô thị mới An Vân Dương, rác thải xây dựng được đổ chất đống giữa hai dải phân cách của tuyến đường.

Tại đoạn cầu qua sông Như Ý vừa mới thông xe chỉ ít tháng trước đó, tận dụng điểm mặt bằng nằm giữa dải phân cách - nơi đơn vị thi công tập kết vật liệu, máy móc, các đối tượng đã đổ trộm rác thải xây dựng ở đây. Việc tập kết, đổ rác thải xây dựng trái phép khu vực này nếu không được xử lý triệt để cũng như công tác kiểm tra, xử phạt không được chú trọng, lâu dần khu vực dải phân cách tuyến đường Võ Nguyên Giáp sẽ trở thành điểm đen về đổ rác thải trộm trong khu vực.

Bà Võ Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết, phường sẽ yêu cầu Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường tiến hành kiểm tra, xử lý. “Do khu vực gần cầu qua sông Như Ý chưa được lắp đặt camera giám sát để xử lý các trường hợp đổ rác không đúng quy định, nên vẫn còn tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng ở đây. Địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian tới”, bà Võ Thị Anh Thư nói.

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Từ phản ánh của người dân trên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh về tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đổ trái phép tại khu vực chung cư Aranya, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, đời sống người dân trong khu vực.

Sau khi nhận được nội dung phản ánh, UBND phường Vỹ Dạ đã giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường lập biên bản kiểm tra và xử lý. Chính quyền địa phương cho biết, hiện nay khu vực chung cư Aranya có hệ thống thu gom rác riêng của chung cư và đã hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị thu gom và vận chuyển rác hằng ngày. Tại khu vực này, UBND phường cũng đã lắp đặt camera để xử lý các trường hợp đổ rác không đúng quy định.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 thành phố Huế đã ban hành văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, yêu cầu khẩn trương chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ đầu mối Phú Hậu.

Qua công tác kiểm sát và xác minh thực tế, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phát hiện còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu vực chợ này. Cụ thể, hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ đang để lại một lượng lớn rác hữu cơ, túi ni lông và thùng xốp bị xả ra các bãi đất trống, làm mất mỹ quan đô thị. Các điểm tập kết rác tại đây thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, bốc mùi hôi thối. Nước rỉ rác chảy thẳng vào hệ thống thoát nước chung, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và môi trường sống xung quanh, gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trên tinh thần bảo vệ lợi ích công cộng, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15, kiến nghị chính quyền địa phương sớm triển khai các giải pháp khắc phục đồng bộ và hiệu quả. Cụ thể, địa phương cần rà soát, yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác tồn đọng đến đúng nơi quy định, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân về việc phân loại, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định cũng cần được tăng cường. Việc lắp đặt các biển báo, hướng dẫn tại những vị trí tập kết rác sẽ góp phần xây dựng ý thức tự giác, hạn chế hành vi xả thải bừa bãi, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Rác thải xây dựng đổ không đúng quy định tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)

Tăng cường xử lý vi phạm

Theo chỉ đạo mới nhất tại Văn bản số 8006/UBND-CT ngày 4/6/2026 về bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lực lượng, tăng cường xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Trong đó, trọng tâm là các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải trái quy định theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Để tạo sự đồng thuận cao và đưa việc chấp hành pháp luật đi vào nền nếp, thành phố sẽ triển khai chuỗi giải pháp đồng bộ từ rà soát hạ tầng, ban hành quy định khung giờ đổ rác, tuyên truyền, nhắc nhở cho đến áp dụng các biện pháp mạnh như phạt nguội, công khai danh tính vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng và cưỡng chế nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND thành phố Huế yêu cầu các xã, phường chủ trì phối hợp sắp xếp lại các điểm tập kết rác thải, xóa bỏ các điểm mất vệ sinh và ban hành quy định rõ ràng về vị trí, tần suất, tuyến đường, khung giờ người dân được phép đưa rác ra đường. Đồng thời, thông báo quy định đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và ký cam kết không vi phạm. Dữ liệu vi phạm môi trường sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý cư trú, làm cơ sở để xét duyệt các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn minh”.

Một phương tiện đổ trộm rác thải xây dựng ở địa bàn phường Mỹ Thượng, thành phố Huế

Các địa phương lập đường dây nóng qua ứng dụng zalo để tiếp nhận phản ánh bằng hình ảnh, video từ người dân và tổ tự quản vệ sinh môi trường. Lực lượng công an xã, phường có trách nhiệm lồng ghép tuần tra, thực hiện biện pháp nghiệp vụ để xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm thông qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát đô thị thông minh.

Thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thu gom rác có năng lực, gắn kèm chế tài xử phạt nghiêm nếu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đồng thời, kiên quyết không nghiệm thu, thanh toán đối với các khu vực thu gom để xảy ra mất vệ sinh môi trường; phối hợp với địa phương lên dự toán thay thế hệ thống thùng rác, xuồng rác hư hỏng.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: Thành phố đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các sở, ngành rà soát, ban hành và hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường; thiết lập nhóm Zalo phục vụ công tác báo cáo nhanh việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND các xã, phường, theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính của các địa phương.

Theo UBND thành phố, công tác bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm không phải là việc làm hình thức, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chính quyền cơ sở. Để bảo đảm tính hiệu quả, UBND thành phố sẽ định kỳ xếp hạng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các xã, phường dựa trên số vụ xử phạt thực tế, tốc độ xóa bỏ các điểm đen về rác thải và tỷ lệ phản hồi xử lý qua đường dây nóng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát lực lượng chức năng triển khai từ tháng 6/2026. Bất kỳ địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài mà không xử lý, hoặc có dấu hiệu bao che, né tránh sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.