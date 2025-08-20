Giảm 30% lệ phí đăng ký, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe: Thiết thực, vì dân

Các học viên thi phần lý thuyết để được cấp GPLX

Người dân đồng tình, hưởng ứng

Thông tin giảm phí, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp GPLX nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ người dân. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại tổ dân phố Lại Thế 1, phường Mỹ Thượng phấn khởi: “Sau thời gian dành dụm được một số tiền, vợ chồng tôi quyết định mua ô tô. Trước thông tin giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp GPLX thực sự rất ý nghĩa đối với cá nhân tôi cũng như nhiều người khác. Việc này không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn giúp người dân sớm có giấy phép để thuận tiện đi lại, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện ngày càng tăng”.

Theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg, ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian cấp mới GPLX được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày làm việc. Với thủ tục đổi, cấp lại GPLX, thời gian giải quyết giảm từ 5 ngày xuống còn 3,5 ngày. Đặc biệt, người dân còn được giảm 30% phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục như đăng ký xe lần đầu, đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số hay đăng ký xe tạm thời. Ông Nguyễn Trí Đức, trú tại xã Quảng Điền chia sẻ: “Chính sách này hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực”.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chi phí, điểm mới đáng chú ý là kết quả đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Nhờ vậy, người dân không cần mang theo quá nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông. Song song, việc thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu xe điện tử trên cổng dịch vụ công thay cho hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực đã mở ra hướng đi đột phá, giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, phù hợp chủ trương số hóa các lĩnh vực, trong đó có giao thông.

Bước tiến trong cải cách hành chính

Việc cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực giao thông đường bộ lần này không chỉ đơn thuần là giảm chi phí, rút ngắn thời gian, mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Đối với người dân, sự thay đổi mang lại lợi ích trực tiếp: “Bớt phiền hà, thêm thuận lợi”. Nếu trước đây việc đăng ký xe, đổi GPLX thường kéo dài cả tuần, thậm chí lâu hơn, thì nay thời gian rút ngắn rõ rệt, kết quả được số hóa và tích hợp trên VNeID. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm bớt áp lực, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ công một cách nhanh chóng, minh bạch, công bằng hơn.

Đối với cơ quan quản lý, việc điện tử hóa, tự động hóa nhiều khâu thủ tục giúp giảm tải hồ sơ giấy, tiết kiệm nhân lực, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở đóng vai trò then chốt. Người dân chỉ cảm nhận được hiệu quả khi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, không còn cảnh chen chúc, chờ đợi.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế khẳng định: “Để đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp đổi, cấp mới GPLX cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Huế trong thời gian tới”.