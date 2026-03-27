Mở đường cho một cấu trúc phát triển mới

Giao thông thuận lợi kết nối đô thị về hướng biển. Ảnh: Ngọc Hòa

Mới đây, HĐND thành phố đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này diễn ra trong bối cảnh Huế đã có vị thế mới là thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng chính là lý do quan trọng khiến quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh. Một đô thị với vai trò mới không thể tiếp tục vận hành theo cấu trúc cũ, vốn được xây dựng khi Huế còn là một tỉnh.

Bên cạnh đó, những yêu cầu mới từ Trung ương về phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, liên kết vùng, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai, đòi hỏi quy hoạch phải cập nhật để phù hợp.

Thực tiễn cũng cho thấy, sau một thời gian thực hiện, một số nội dung của quy hoạch trước đây đã bộc lộ hạn chế, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ về hạ tầng và độ trễ trong triển khai. Việc điều chỉnh vì thế không chỉ mang tính kỹ thuật, mà là bước đi cần thiết để Huế thích ứng với bối cảnh mới và tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại.

Có thể thấy, bản quy hoạch lần này đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đó khi định hình lại toàn bộ cấu trúc phát triển theo hướng mở, liên kết và đa động lực. Thay vì phát triển quanh một lõi di sản, Huế được tổ chức thành các phân vùng với chức năng rõ ràng. Không gian không còn bó hẹp trong khu vực trung tâm, mà mở rộng ra biển, đầm phá, miền núi và biên giới. Biển lần đầu tiên được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc kinh tế, mở ra dư địa lớn cho phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ ven biển.

Cùng với đó, việc xác lập trục Đông - Tây song hành với trục Bắc - Nam truyền thống là một điểm nhấn quan trọng. Đây là định hướng hình thành hành lang kinh tế mới, kết nối nội vùng với các cửa khẩu và thị trường bên ngoài. Nếu được đầu tư đồng bộ, trục này có thể trở thành một động lực tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới.

Một điểm tích cực khác là quy hoạch lần này đã gắn chặt hơn với thực tiễn. Những vấn đề tồn tại như hạ tầng chưa đồng bộ, quy hoạch chậm điều chỉnh hay các dự án kéo dài đã được nhìn nhận và đưa vào lộ trình xử lý. Thành phố cũng đang đẩy nhanh quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất và rà soát các dự án chậm tiến độ, qua đó từng bước tháo gỡ những vướng mắc kéo dài.

Đặc biệt, yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa quản lý và quyền lợi người dân được thành phố nhấn mạnh. Đây là yếu tố rất quan trọng, bởi một quy hoạch tốt không chỉ tạo ra không gian phát triển, mà còn phải mang lại sự ổn định và niềm tin cho người dân trong quá trình triển khai.

Nhìn tổng thể, bản điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ xác định Huế sẽ phát triển theo hướng nào, mà còn tạo nền tảng để thành phố tham gia sâu hơn vào các mạng lưới liên kết vùng và chuỗi giá trị mới. Từ một đô thị thiên về bảo tồn, Huế đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Dĩ nhiên, từ quy hoạch đến thực tế luôn là một hành trình cần thời gian, nhưng với việc đã xác định rõ cấu trúc phát triển, nhận diện đúng những điểm nghẽn và đặt ra yêu cầu đẩy nhanh triển khai, Huế đang có những điều kiện thuận lợi để rút ngắn khoảng cách đó.

Quy hoạch đã mở đường. Nếu tiếp tục duy trì được quyết tâm và sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, Huế hoàn toàn có thể biến tầm nhìn đến năm 2050 thành những chuyển động cụ thể, từng bước hình thành một đô thị di sản hiện đại, năng động và kết nối.