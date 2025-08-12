  • Huế ngày nay Online
Ra mắt Hợp tác xã nông dược và thương mại dịch vụ NADO

HNN.VN - Ngày 16/8, tại thôn Dỗi, xã Khe Tre, thành phố Huế đã diễn ra lễ ra mắt Hợp tác xã nông dược và thương mại dịch vụ NADO (HTX NADO). Tham dự có bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; các tổ chức quốc tế WWF Việt Nam; các ban quản lý rừng cộng đồng, cùng đông đảo bà con địa phương.

 Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và TP. Huế tặng hoa chúc mừng 

HTX NADO chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kinh tế rừng gắn với bảo tồn thiên nhiên và nâng cao sinh kế cộng đồng - Khai mở tiềm năng dược liệu dưới tán rừng Bạch Mã.

HTX NADO được thành lập với chức năng thu mua, chế biến và phân phối các sản phẩm dược liệu được trồng và khai thác hợp pháp dưới tán rừng. Các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm: Tinh dầu quả màng tang - ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và sản phẩm homecare; Trà thảo mộc - từ các loại dược liệu bản địa sấy khô; Sản phẩm chăm sóc cá nhân - chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên.

 HTX NADO chính thức đón nhận chứng nhận ISO 22000

Trong khuôn khổ sự kiện, HTX NADO chính thức đón nhận chứng nhận ISO 22000 và chứng nhận Halal cho quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Asia Nasa Group, HTX Hà Nội Xanh và đối tác phân phối sản phẩm tại thị trường Thái Lan.

HTX NADO cam kết đồng hành cùng người dân địa phương trong việc bảo tồn rừng, phát triển dược liệu bản địa và xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là mô hình mẫu cho sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tinh thần hợp tác cộng đồng.

THÁI BÌNH
