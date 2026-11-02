  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 02/11/2026 14:31

Doanh nghiệp startup Việt Nam giành chiến thắng tại AI Startup Award 2026

Vừa qua, tại Seoul (Hàn Quốc), Enfarm Agritech-startup công nghệ nông nghiệp của Việt Nam, đã giành giải cao nhất tại 2nd AI Startup Award, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp Đức-châu Á Thái Bình Dương lần thứ 19 (APK 2026).

Hỗ trợ 16 ý tưởng, dự án hoàn thiện dự án khởi nghiệp sáng tạoThêm vòng đời cho vật liệu cũKhởi nghiệp xanh từ tài nguyên bản địa

Ông Stefan Rouenhoff, Thứ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức và ông Roland Busch, Chủ tịch Ủy ban Châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens trao cúp cho ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập & CEO Enfarm. 

APK là diễn đàn cấp cao kết nối giới doanh nghiệp Đức với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 800 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và đại diện ngành, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn của Đức và châu Á. Đặc biệt, APK 2026 có sự hiện diện và phát biểu của Thủ tướng Liên bang Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook.

Vòng chung kết AI Startup Award quy tụ 5 đại diện được lựa chọn từ 5 quốc gia gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Trung Quốc. Trong phiên chung kết, các startup được lựa chọn từ hàng nghìn startup khắp châu Á có 3 phút trình bày giải pháp trước khi bước vào phần hỏi đáp trực tiếp với 3 lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và doanh nghiệp Đức. Người chiến thắng được quyết định bằng bình chọn trực tiếp của các đại biểu tại hội trường. 

Đại diện Việt Nam vượt qua 4 startup đến từ Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc, với số phiếu vượt trội để trở thành đội thắng cuộc tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với trí tuệ nhân tạo tại châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập kiêm CEO Enfarm cho biết: “Được đại diện Việt Nam tại APK đã là một niềm tự hào. Được trực tiếp trao đổi, rồi nhận được số phiếu cao nhất từ các đại biểu là các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu là một sự ghi nhận rất lớn đối với những người làm công nghệ, nhất là công nghệ nông nghiệp đến từ Việt Nam như chúng tôi. Chiến thắng này thuộc về những người nông dân đã đồng hành cùng chúng tôi, chấp nhận thử nghiệm con đường mới và đặt niềm vào các kỹ sư công nghệ Việt Nam”.

Vì vậy, với Enfarm, chiến thắng tại Seoul không chỉ là một giải thưởng startup. Đây còn là sự ghi nhận của một cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới đối với một công nghệ được phát triển từ Việt Nam.

https://nhandan.vn/doanh-nghiep-startup-viet-nam-gianh-chien-thang-tai-ai-startup-award-2026-post999635.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Doanh nghiệpstartupViệt Namgiành chiến thắngAI Startup Award 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách đi vào thực chất

Khó tiếp cận vốn, thị trường và áp lực tuân thủ vẫn là những rào cản đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Vì vậy, cộng đồng DN Huế kỳ vọng Dự án Luật Phát triển DN nhỏ và vừa cùng các dự án luật sửa đổi về chứng khoán, kế toán và kiểm toán đang được Quốc hội xem xét sẽ tạo chuyển biến thực chất, với chính sách sát nhu cầu và dễ tiếp cận.

Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách đi vào thực chất
Giữ nét chữ xưa

Từ người nghệ nhân gần 80 tuổi cả đời gắn bó với thư họa đến những người trẻ say mê từng nét bút, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần đầu tổ chức tại Huế không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người yêu chữ, mà còn mở ra câu chuyện gìn giữ, trao truyền một nét đẹp văn hóa truyền thống.

Giữ nét chữ xưa
Diễn đàn quốc gia 'Văn hóa với doanh nghiệp' 2026: Kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia từ văn hóa kinh doanh

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 8/11 tại Hà Nội với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng trong chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp 2026 Kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia từ văn hóa kinh doanh
Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy hành động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và phản hồi kết quả. Việc đối thoại phải đi vào từng vấn đề cụ thể, không dừng ở ghi nhận hay tổng hợp chung chung.

Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy hành động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top