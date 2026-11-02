Doanh nghiệp startup Việt Nam giành chiến thắng tại AI Startup Award 2026

Ông Stefan Rouenhoff, Thứ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức và ông Roland Busch, Chủ tịch Ủy ban Châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens trao cúp cho ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập & CEO Enfarm.

APK là diễn đàn cấp cao kết nối giới doanh nghiệp Đức với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 800 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và đại diện ngành, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn của Đức và châu Á. Đặc biệt, APK 2026 có sự hiện diện và phát biểu của Thủ tướng Liên bang Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook.

Vòng chung kết AI Startup Award quy tụ 5 đại diện được lựa chọn từ 5 quốc gia gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Trung Quốc. Trong phiên chung kết, các startup được lựa chọn từ hàng nghìn startup khắp châu Á có 3 phút trình bày giải pháp trước khi bước vào phần hỏi đáp trực tiếp với 3 lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và doanh nghiệp Đức. Người chiến thắng được quyết định bằng bình chọn trực tiếp của các đại biểu tại hội trường.

Đại diện Việt Nam vượt qua 4 startup đến từ Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc, với số phiếu vượt trội để trở thành đội thắng cuộc tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với trí tuệ nhân tạo tại châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập kiêm CEO Enfarm cho biết: “Được đại diện Việt Nam tại APK đã là một niềm tự hào. Được trực tiếp trao đổi, rồi nhận được số phiếu cao nhất từ các đại biểu là các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu là một sự ghi nhận rất lớn đối với những người làm công nghệ, nhất là công nghệ nông nghiệp đến từ Việt Nam như chúng tôi. Chiến thắng này thuộc về những người nông dân đã đồng hành cùng chúng tôi, chấp nhận thử nghiệm con đường mới và đặt niềm vào các kỹ sư công nghệ Việt Nam”.

Vì vậy, với Enfarm, chiến thắng tại Seoul không chỉ là một giải thưởng startup. Đây còn là sự ghi nhận của một cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới đối với một công nghệ được phát triển từ Việt Nam.

https://nhandan.vn/doanh-nghiep-startup-viet-nam-gianh-chien-thang-tai-ai-startup-award-2026-post999635.html