Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách đi vào thực chất

Doanh nghiệp Huế giới thiệu sản phẩm địa phương đến khách hàng.

Nhiều rào cản

Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - vòng đối thoại địa phương, do Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế tổ chức mới đây, khó khăn trong tiếp cận vốn được nhiều DN đề cập. Ông Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng cáo Trường Hà cho rằng, DN không quá quan tâm đến số lượng chương trình hỗ trợ, mà cần nguồn vốn thực sự có thể tiếp cận với lãi suất phù hợp. Trong khi đó, yêu cầu vay còn khắt khe, lãi suất và các chi phí liên quan vẫn tạo áp lực lớn đối với DN muốn duy trì, mở rộng hoặc tái cơ cấu hoạt động.

Khó khăn về vốn cũng hiện hữu ở khu vực hợp tác xã. Bà Hồ Thị Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật cho biết, hạn mức vay còn thấp, việc tiếp cận vốn chưa thuận lợi. Trong khi đó, đầu tư vùng nguyên liệu, duy trì chứng chỉ rừng và phát triển chế biến sâu đòi hỏi nguồn lực lớn. Điều DN, hợp tác xã cần không chỉ là thêm một gói vay, mà còn là cách đánh giá tín dụng sát với dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và khả năng tạo doanh thu, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tài sản bảo đảm.

Bên cạnh vốn, khả năng tiếp cận thị trường và kết nối đối tác cũng là bài toán khó đối với DN. Ông Trương Công Lê Hoàng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch Việt Trung cho biết, DN vẫn gặp khó trong tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Bà Lê Thị Kim Hằng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhận định, DN nhỏ và vừa còn gặp khó trong việc cập nhật, thực hiện các quy định mới. Một vấn đề thường liên quan đến nhiều cơ quan, nếu hướng dẫn thiếu thống nhất, DN sẽ mất thêm thời gian và chi phí xử lý hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố, khảo sát mới đây trên 121 DN cho thấy, bên cạnh ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cộng đồng DN vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, đất đai và mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Áp lực về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu vào và yêu cầu đầu tư cho chuyển đổi số cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh của DN nhỏ và vừa.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Sản phẩm thiên nhiên Trà My.

Kỳ vọng từ các dự án luật mới

Chiều 17/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển DN nhỏ và vừa. Dự thảo luật gồm 4 chương, 35 điều, tập trung vào 5 nhóm chính sách, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng môi trường và hệ sinh thái thuận lợi cho DN phát triển.

Đáng chú ý, nhóm chính sách chung hướng đến việc cải thiện khả năng tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường; hỗ trợ tư vấn, đào tạo, kế toán, pháp lý; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Dự thảo khuyến khích đánh giá tín dụng dựa trên dòng tiền, dữ liệu và khả năng tạo doanh thu, thay vì chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm. Cách tiếp cận này được kỳ vọng mở thêm cơ hội vay vốn cho DN, hợp tác xã có phương án kinh doanh khả thi nhưng thiếu tài sản thế chấp. Ở nhóm hỗ trợ tiếp cận thị trường, ông Trương Công Lê Hoàng mong muốn chính sách được cụ thể hóa bằng các chương trình xúc tiến, kết nối đối tác và phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Dự thảo luật cũng đặt ra việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan với hệ thống thông tin quốc gia về DN nhằm đơn giản hóa thủ tục, hạn chế kê khai thông tin trùng lặp. Ông Nguyễn Doãn Quan kỳ vọng, nếu luật được thông qua, các quy định sẽ đi kèm đầu mối tiếp nhận rõ ràng, tiến độ xử lý có thể theo dõi và cơ chế phối hợp thống nhất. Qua đó, DN không phải liên hệ nhiều cơ quan để giải quyết cùng một vấn đề.

Về thuế, cộng đồng DN cũng mong muốn các chính sách ưu đãi dễ hiểu, ổn định và thống nhất giữa các luật. Cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành định hướng miễn, giảm thuế, đồng thời đề nghị quy định cụ thể trong pháp luật chuyên ngành để tránh trùng lặp. Vấn đề đặt ra là phải làm rõ đối tượng, thời điểm áp dụng, hồ sơ chứng minh và cách xử lý khi các quy định có liên quan, giúp DN thuận lợi hơn trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Cùng được trình tại kỳ họp, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập hướng tới đơn giản hóa thủ tục, mở rộng thị trường dịch vụ kế toán và tăng cường hậu kiểm dựa trên rủi ro. Theo bà Lê Thị Kim Hằng, nếu được thông qua và thực thi hiệu quả, các quy định mới sẽ giúp DN nhỏ và vừa giảm chi phí tuân thủ, chuẩn hóa sổ sách, minh bạch dòng tiền và thuận lợi hơn khi tiếp cận vốn tín dụng.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố cũng mong muốn quá trình triển khai các quy định mới phải đi kèm với hướng dẫn kịp thời, thống nhất và tạo điều kiện để DN khắc phục những sai sót mang tính thủ tục. Điều DN cần không chỉ là chính sách mới, mà còn là cách triển khai rõ ràng, thuận lợi và sát thực tế. “Hiệu quả của chính sách phải được thể hiện qua việc giảm chi phí tuân thủ, mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN nhỏ và vừa”, bà Kim Hằng nhấn mạnh.