Thông báo mời thầu

Xây dựng dữ liệu an toàn, định danh tin cậy

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, để những tiện ích này được duy trì an toàn, ổn định, dữ liệu phải được quản lý an toàn, khai thác đúng mục đích và danh tính của cá nhân tham gia giao dịch phải được xác thực đáng tin cậy. Đây cũng là những vấn đề đặt ra tại hai dự thảo Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh và xác thực điện tử đang được Quốc hội xem xét.