Thông báo mời thầu

ㅇ Tên gói thầu: Xây dựng Khu văn hóa phức hợp Cồn Dã Viên và cầu đi bộ tại thành phố Huế, Việt Nam
ㅇ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (khẩn cấp)
ㅇ Phạm vi công việc: Xây dựng Khu văn hóa phức hợp và cầu đi bộ tại Cồn Dã Viên, thành phố Huế.
ㅇ Giới hạn chi phí tối đa: 196.656.250.000 VND (không bao gồm VAT)
ㅇ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự thầu: 16:00, Chủ Nhật, ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam)
Hình thức nộp hồ sơ: Qua email (vietnam@koica.go.kr)
ㅇ Thông tin chi tiết về gói thầu:
https://www.koica.go.kr/vnm_en/3600/subview.do