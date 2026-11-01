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ClockThứ Hai, 02/11/2026 16:44
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo mời thầu

ㅇ Tên gói thầu: Xây dựng Khu văn hóa phức hợp Cồn Dã Viên và cầu đi bộ tại thành phố Huế, Việt Nam

 

ㅇ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (khẩn cấp)

ㅇ Phạm vi công việc: Xây dựng Khu văn hóa phức hợp và cầu đi bộ tại Cồn Dã Viên, thành phố Huế.

ㅇ Giới hạn chi phí tối đa: 196.656.250.000 VND (không bao gồm VAT)

ㅇ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự thầu: 16:00, Chủ Nhật, ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam)

Hình thức nộp hồ sơ: Qua email (vietnam@koica.go.kr)

ㅇ Thông tin chi tiết về gói thầu:

https://www.koica.go.kr/vnm_en/3600/subview.do

 Từ khóa:
xây dựngKhu văn hóa phức hợp Cồn Dã Viêncầu đi bộ
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