Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình báo cáo kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2025 tại kỳ họp

Những con số ấn tượng

Trong 6 tháng đầu năm, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND thành phố, các cấp, các ngành; cùng với quyết tâm, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết khả quan; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 9,39% (cao hơn mức tăng cùng kỳ là 6,35%), xếp thứ 9/34 tỉnh/thành cả nước và xếp thứ 3 trong vùng (sau thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, tăng 9,43% (cao hơn mức tăng cùng kỳ 7,14%), chiếm 51,4% trong cơ cấu kinh tế; trong đó, ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Huế tăng mạnh, ước đạt hơn 3,33 triệu lượt, tăng 71% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.162,7 nghìn lượt, tăng 41,6% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 6.370 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 17,5% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 42,9%. Sản xuất công nghiệp phát triển, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế thành phố. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ: Ô tô các loại ước đạt 2.191 chiếc, gấp 12,9 lần; găng tay các loại 6,7 nghìn tấn, gấp 3,4 lần; điện sản xuất 1.005,6 triệu kWh, tăng 62,6%; dăm gỗ 403 ngàn tấn, tăng 13,3%;...

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7.430 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, bằng 47,1% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 26% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nội địa ước đạt 6.645 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, bằng 47,1% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 23,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 681 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán, bằng 52,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 33,5% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 103,6 tỷ đồng, gấp 15 lần dự toán, bằng 31,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới 19 dự án và điều chỉnh tăng/giảm vốn cho 7 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 27.724 tỷ đồng. Trong 6 tháng, đã có thêm 461 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 4.408,6 tỷ đồng, tăng 29,4% về số lượng và tăng 144% về vốn so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.229 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.718 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương trong nước giải ngân 492,664 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương nước ngoài (ODA) giải ngân 1,07 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp 6 tháng tiếp tục tăng trưởng. Trong ảnh: Quy trình kiểm định xe trước khi xuất xưởng tại Nhà máy sản xuất Kim Long motor

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã tổ chức khởi công một số dự án đầu tư có quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Huế như: Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương; Trung tâm Logistics Chân Mây; 2 Nhà ở xã hội tại khu đô thị An Vân Dương; nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite... với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án lớn đang gấp rút hoàn thành, như: Đầu tư xây dựng bến tổng hợp - container số 4 và số 5 cảng Vsico Chân Mây; Xây dựng nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao; Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng; Tổ hợp giáo dục FPT (đang triển khai công tác tuyển sinh các cấp); Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế...

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét. Các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 7, tăng 10 bậc; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 6, tăng 2 bậc so với năm trước là năm thứ 4 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước.

Đặt mục tiêu tăng trưởng đạt từ 10% trở lên

Bước vào 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong nước và quốc tế tác động đến thực hiện nhiệm vụ của địa phương để chủ động các phương án, kịch bản tăng trưởng, bổ sung kịp thời các giải pháp phù hợp.

Trong đó, xác định những thời cơ mới, động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở xây dựng kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2025 đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm đạt từ 10,5% trở lên, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 10% trở lên.

Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Tập trung đôn đốc, giám sát và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, tạo năng lực mới, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các dự án tạo động lực phát triển đột phá cho ngành công nghiệp như: Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2, 3), Dự án nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2, 3), Dự án mở rộng nhà máy Bia CARLSBERG Việt Nam; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương; Trung tâm Logistics Chân Mây... Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây.

Du lịch có những đóng góp quan trọng trong tăng trưởng của thành phố 6 tháng đầu năm

Phối hợp tổ chức các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tạo điểm nhấn giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch thành phố Huế, như: Lễ hội ẩm thực Huế giao lưu bốn phương và Hội thi tay nghề đầu bếp giỏi quốc gia năm 2025; tổ chức các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại Huế và Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero - Xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới; Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe… Tiếp tục đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch dành cho khách nội địa và quốc tế; tăng cường giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND thành phố, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó, tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025; tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…